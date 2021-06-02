Керівниця Ukrainian Film School Альона Тимошенко: неформальна освіта стала реальним конкурентом традиційної

Для творчих професій, таких як акторська майстерність чи продюсування, не потрібно 5 років університету – достатньо 1-2 років практики, вважає експертка.

Українські вищі навчальні заклади у галузі культури часто не мають сучасної технологічної бази та контакту з кіноіндустрією, тому студенти шукають альтернативу. Неформальна освіта стала реальним конкурентом традиційної освіти, вважає керівниця першої української кіношколи Ukrainian Film School Альона Тимошенко.

На форумі «Україна 30. Освіта і наука» вона наголосила, що розвиток творчих професій має велике значення для держави, адже через культуру відбувається презентація та популяризація України в світі. Однак можливості традиційної освіти не відповідають вимогам часу.

«Виші часто відірвані від того, що відбувається на ринку. Вони не знають, які є тренди, які є гранти, можливості для студентів. Натомість, наша мета – привести студента на знімальний майданчик з перших днів навчання, а не після отримання диплому», - розповіла Тимошенко.

Ukrainian Film School щороку випускає понад 800 фахівців у галузі кіноіндустрії, серед яких зірка стрічки «Віддана» Алеся Романова, творець сценарію для стрічки про Лобановського Стас Верещук, учасники проєктів Netflix та інші.

За словами Тимошенко, її школа орієнтується на набуття практичних знань. Студенти беруть участь у пітчингах Держкіно та Українського культурного фонду.

«Ми зараз є конкурентом вищих навчальних закладів, тому що до нас приходять навчатися й отримати практику з інших вишів. Ми даємо можливість працювати в професії вже під час навчання. Для творчих професій, таких як акторська майстерність чи продюсування, не потрібно 5 років університету – достатньо 1-2 років практики», - впевнена Тимошенко.

На її думку, українським вишам варто переглянути підходи до освіти, стати ближчими до реальної кіноіндустрії та навчитись конкурувати за увагу студентів.