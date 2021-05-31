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Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій

Шановна пані Балашова!

Дякую за ваш відкритий лист від 30 травня. Ось моя відповідь.

 ДОВІРА ПІД ЧАС КРИЗИ

Криза в організації розпочалася задовго до мого приходу. І вже триває довго, і це факт. Кадрові зміни в ній лише відкрили для громадськості усі ті проблеми, що раніше залишались всередині.

Я пропонувала й пропоную діалог відкритості й щирості для порятунку цінної й молодої інституції УКФ. 

Організація працює без директора, процеси конкурса затримані на місяць. Ні стратегія, ні пріорітети, ні процедури не змінювалися за час мого головування в НР. Щодня отримували зауваження й скарги на підозру в корупції за попередні 3 роки роботи. Йде перший великий аудит. Правда в фактах, а не в емоціях.

Мій голос й голос деяких колег в меншості проти більшості в наглядовій раді. Процедура схвалення - це голосування. Й якщо мій голос 1 проти 4, то голова НР це рішення своїм протестом змінити не може.

Жодні правові, законодавчі чи регуляторні норми, не кажучи вже про принципи корпоративного управління, не сприймаються й їх не хочуть чути ті, хто незадоволений в культурній спільноті. Як ви й самі вірно зазначаєте, сутність роботи УКФ не завжди скорельована з українським законодавством. І це також системна проблема, яку потрібно вирішувати.

Комунікація вже перейшла в рівень, коли сторони не чують одна одну й молодий колектив не витримує навантаження. Обмін листами як публічного так й приватного характеру може бути безкінечним. Однак жодним чином не вирішує ситуацію. Слова не допомагають. Потрібні дії, тому що зупинка процесу загрожує головній діяльності - конкурсу на видачу грантів. 

Перед нами складне завдання - перезавантаження системи з метою досягти ефекту, коли інституція працюватиме ефективно та незалежно. Я відкрита для системного діалогу. Закінчується конкурс, приходить директор й команда презентує громадськості, як інституція буде рухатись далі. 

Або я можу взяти самовідвід й запропонувати такі ж кроки членам НР. 

Проте, чи допоможе це УКФ? І не виключаємо варіант, що помилки продовжують накопичуватися.

Обіцяю продовжувати допомагати УКФ, якщо мій голос буде почутим.

З повагою, Лариса Мудрак

Голова УКФ на громадських засадах. 

Президент Win Win communication

В попередні роки : Заступник голови Національної Ради з питань телебачення й радіомовлення, 

Керівник прес-служби Президента України Віктора Ющенка

Представник від України в керівному інформаційному комітеті Ради Європи

Громадський діяч, волонтер, публіцист, медіаексперт, журналіст.

Лариса Мудрак Лариса Мудрак , політична та громадська діячка, голова Наглядової Ради Українського Культурного Фонду
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