Чат-бот “ЧЕСНО про закони”: як не загубитися у законодавчому спамі

Станом на середину травня народні депутати цього скликання встигли подати понад 3000 законопроєктів — близько 144 на місяць, чотири-п’ять на день, або ж близько семи законопроєктів на нардепа.

З цієї кількості чинними актами стали 283, або лише 9% від поданих.

Якщо дивитися на навантаження по законодавчій активності в розрізі профільних комітетів, то найбільше законопроєктів має Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики — близько 580. На другому місці Комітет з питань правоохоронної діяльності — близько 390.

Погіршують ситуацію із законодавчим спамом окремі народні депутати. Народна депутатка Наталія Королевська із фракції “Опозиційної платформи — За життя” встигла стати співініціаторкою близько 250 законопроєктів, її колега по фракції і чоловік Юрій Солод — 230. Ці двоє нардепів дали шосту частину всіх законопроєктів.

З такою кількістю законопроєктів легко втратити пильність і пропустити необхідну інформацію.

Ми і самі зіштовхувалися в роботі з тим, що про деякі важливі зміни у законодавстві дізнавалися в останній момент. І це стосувалося лише однієї теми — виборів.

Для зручності зацікавлених сторін — громадськості, журналістів, бізнесу, виборців — Рух ЧЕСНО розробив чат-бот “ЧЕСНО про закони” у Telegram (@chesno_zakon_bot).

“ЧЕСНО про закони” спростить життя і зменшить годино-людини на відслідковування змін у законодавстві. Вчасно проінформований — значить озброєний.

Користувачам ми пропонуємо чотири варіанти відстежування законодавства.

Підписуйтесь на конкретний номер проєкту закону — і отримуйте сповіщення про його рух у стінах Верховної Ради.

Підписка на народного депутата інформуватиме про всі ініціативи, де він є ініціатором або співініціатором.

Підписка на профільний комітет інформуватиме про всі ініціативи за головним комітетом законопроєкту.

Найцікавішою є підписка на окремі слова — вона буде сповіщати, якщо обране вами слово з’являтиметься у назві законопроєкту.

Ви можете обрати будь-яке слово, що має більше трьох символів. Найкраще підписуватись на слова, які не відмінюються, або ж на частину слова, корінь, який не видозмінюється. Такими словами можуть бути “кримінал”, “лобізм”, “послуги”, “діджитал”, “корупція”. Втім, словосполучення працювати не будуть, тож такі слова, як “ринок землі”, варто розбити або замінити одним. Це можуть бути скорочені слова “землі”/”земел” або “сільськогосподар”. Такої інтуїтивної логіки варто дотримуватись і в інших випадках.

Після цього оформіть сповіщення. Рекомендую щоденний варіант — тоді кожного наступного дня о 10 ранку ви будете знати, чи зареєстрували у ВРУ законопроєкти запитувані народні депутати, профільні комітети, або чи зареєстровані законопроєкти з обраними вами ключовими словами.

Примітка:

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