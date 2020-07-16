У Китаї жінка через поїздку в ліфті заразила 71 особу
У Китаї жінка через поїздку в ліфті заразила 71 особу
У "Слузі народу" повідомили про відставку глави апарату Ради
У "Слузі народу" повідомили про відставку глави апарату Ради
Українське посольство в Єревані закидали борщем
Українське посольство в Єревані закидали борщем
На захист української мови під Радою зібралися тисячі людей (оновлено, додано фото)
На захист української мови під Радою зібралися тисячі людей (оновлено, додано фото)
Паперова версія ідентифікаційного коду залишиться в минулому
Паперова версія ідентифікаційного коду залишиться в минулому
Претендент на посаду голови Кіровоградської області не прийшов на засідання Кабміну
Претендент на посаду голови Кіровоградської області не прийшов на засідання Кабміну
У Раду внесли проєкт постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка очільником НБУ (доповнюється)
У Раду внесли проєкт постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка очільником НБУ (доповнюється)
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
ГоловнаПолітика

Рада за 101 день до виборів ухвалила правки у виборче законодавство (оновлено)

Запропоновано майже 4000 поправок. 

Рада за 101 день до виборів ухвалила правки у виборче законодавство (оновлено)
Фото: facebook/Слуга Народу

Верховна Рада за 101 день до наступних місцевих виборів розглянула правки до виборчого законодавства. 

Відповідно до запропонованих змін, місцеві вибори в жовтні 2020-го пройдуть за новими правилами та виборчою системою. Законопроєкт мав майже 4000 правок до виборчого законодавства, однак підтримані були не всі.

Оновлення. Рада встановила межу для самовисування у 10 тис. населення (партизація). У містах з більшим населенням буде пропорційна система з відкритими списками, можна буде висуватися тільки від партії чи її осередку. 

Рада вирішила не змінювати так званий кандидатський мінімум для просування кандидата в територіальному виборчому і лишила його на рівні 25%. Пропонували 5% та 50%. 

Також парламент змінив форму виборчого бюлетеня. Він має стати більш зрозумілим для виборця. Розмір застави кандидатів знизили у 9 разів.

Закон був ухвалений в цілому з необхідними техніко-юридичними правками 308 голосами.

Нагадаємо, що 15 липня під парламентом мітингували представники місцевого самоврядування з усієї України, мери різних міст і депутати місцевих рад. Участь в акції брав і мер Києва Віталій Кличко.

Головною вимогою мітингарів було не підтримувати в другому читанні законопроєкт №3485 щодо зміни виборчого законодавства з поправками.

На початку липня 2020-го парламентський комітет з питань організації держвлади, місцевого самоуправління, регіонального розвитку рекомендував ввести партійну систему на місцевих виборах для всіх населених пунктів, де живе понад 10 тис. мешканців.

Таким чином самовисування можливе в громадах до 10 тис. (раніше - до 90 тис.). Громадська мережа "Опора" зазначила, що ця правка у Виборчий кодекс порушує міжнародні норми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також