Рада за 101 день до виборів ухвалила правки у виборче законодавство (оновлено)

Верховна Рада за 101 день до наступних місцевих виборів розглянула правки до виборчого законодавства.

Відповідно до запропонованих змін, місцеві вибори в жовтні 2020-го пройдуть за новими правилами та виборчою системою. Законопроєкт мав майже 4000 правок до виборчого законодавства, однак підтримані були не всі.

Оновлення. Рада встановила межу для самовисування у 10 тис. населення (партизація). У містах з більшим населенням буде пропорційна система з відкритими списками, можна буде висуватися тільки від партії чи її осередку.

Рада вирішила не змінювати так званий кандидатський мінімум для просування кандидата в територіальному виборчому і лишила його на рівні 25%. Пропонували 5% та 50%.

Також парламент змінив форму виборчого бюлетеня. Він має стати більш зрозумілим для виборця. Розмір застави кандидатів знизили у 9 разів.



Закон був ухвалений в цілому з необхідними техніко-юридичними правками 308 голосами.

Нагадаємо, що 15 липня під парламентом мітингували представники місцевого самоврядування з усієї України, мери різних міст і депутати місцевих рад. Участь в акції брав і мер Києва Віталій Кличко.

Головною вимогою мітингарів було не підтримувати в другому читанні законопроєкт №3485 щодо зміни виборчого законодавства з поправками.

На початку липня 2020-го парламентський комітет з питань організації держвлади, місцевого самоуправління, регіонального розвитку рекомендував ввести партійну систему на місцевих виборах для всіх населених пунктів, де живе понад 10 тис. мешканців.

Таким чином самовисування можливе в громадах до 10 тис. (раніше - до 90 тис.). Громадська мережа "Опора" зазначила, що ця правка у Виборчий кодекс порушує міжнародні норми.