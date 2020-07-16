Рада продовжила до 2022 року мораторій на стягнення майна за валютними іпотечними кредитами

Верховна Рада 349 голосами "за" продовжила мораторій на стягнення майна українців за валютними іпотечними кредитами до 2022 року.

Нинішній мораторій мав завершитися в жовтні 2020 року, повідомив голова фінкомітету Данило Гетманцев.

"Закон продовжує дію мораторію на примусове відчуження на єдине житло позичальників, яке заставлене як забезпечення виконання зобов’язань позичальників за валютними кредитами до набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей здійснення реструктуризації за кредитами в іноземній валюті, наданими кредитними установами – резидентами України фізичним особам, порядок погашення заборгованості позичальників за такими кредитами та особливості звернення стягнення на предмети забезпечення за такими кредитами, порядок погашення (урахування) курсової різниці, що виникає у бухгалтерському та/або податковому обліку кредиторів та позичальників, а також порядок нарахування/списання пені та штрафів внаслідок прострочення виконання зобов’язань позичальників за такими кредитами", - йдеться на сайті парламенту.

Як пише "Інтерфакс-Україна", раніше Національний банк України закликав нардепів не підтримувати законопроєкт депутата фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, оскільки цей документ забороняє банкам урегулювати проблемні борги валютних позичальників, зокрема 44 тис. договорів на загальну суму 29 млрд грн.

"Це яскравий випадок, коли назва гарна – «про захист іпотечних позичальників», а суть – гнила. Результатом буде небажання банків відновлювати іпотечне кредитування", - вважають у НБУ.

Валютний мораторій ввели в кризовий 2014 рік, але за шість років дії частина позичальників так і не почала обслуговувати кредити.

"Для чого платити, якщо немає важеля впливу?! Весь тягар взяли на себе банки, а відповідно – їхні вкладники та власники... Безумовно, це негативно вплинуло на бажання банків далі кредитувати купівлю житла", - сказано в коментарі НБУ.

Регулятор вважає, що мораторій більше не потрібен у зв'язку з прийняттям кодексу про банкрутство і введенням механізму реструктуризації боргу іпотечних позичальників.

"Але замість того, щоб скасувати мораторій, зараз нам пропонують його продовжити. Це означає, що банки не будуть зацікавлені видавати нові іпотечні кредити. Ми регулярно запитуємо в банків: "Чому ви не кредитуєте іпотеку?" Знаєте, що вони нам відповідають? Основна відповідь – це мораторій на стягнення майна за валютними кредитами", - заявили в НБУ.