Кожен українець із своєї кишені сплачує зелений тариф, – Арахамія

"Купуєте сонячні панелі в Китаї, встановлюєте їх десь у полі, підключаєтеся до мережі, і кожен українець зі своєї кишені сплачує вам підвищений тариф".

Зелені тарифи для електроенергії стають загрозою для національної безпеки. Українці оплачують їх із власних кишень.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у студії "Свободи слова" на ICTV.

"Зелені тарифи були прийняті ще за часів Януковича, а потім поступово всі туди вкладали, включно з великими інституціональними інвесторами зі Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. І всі називають себе інвесторами", – сказав він. "Собівартість сонячних панелей що три роки майже вдвічі зменшується, але тариф залишається той самий. Купуєте сонячні панелі в Китаї, встановлюєте їх десь у полі, підключаєтеся до мережі, і кожен українець зі своєї кишені сплачує вам підвищений тариф, тому що це зелена енергетика", – заявив він.

Арахамія бачить вихід у радикальному зниженні зелених тарифів. Якщо цього не зробити, на його думку, Україна втратить енергетичний сектор економіки.

"Нині є багато лобі – ДТЕК, який дуже багато контролює сонячної енергії, і є вітрова генерація, в які повкладалися великі міжнародні компанії. І, звичайно, вони зараз гальмують цей процес і лякають міжнародними судами. Мені здається, що тут треба проявляти волю. І ніхто, крім парламенту, її не може проявити.

Нам треба об’єднатися на цій платформі і просто нарешті вирішити це питання. Бо кожен українець зі своєї кишені сплачує підвищений тариф", – сказав Арахамія.

При цьому в Україні одні з найвищих тарифів на зелену енергетику. Уряд пропонує лише трохи зменшити розмір тарифу – на 10%, тобто до 3,80 грн/кВт-год.

Окрім того, Служба безпеки України просить Верховну Раду запровадити модель проведення зелених аукціонів. Це дасть змогу виправити баланс в об’єднаній енергосистемі України через велику кількість виробників зеленої енергетики. За рік їх частка зросла удвічі, що призвело до значного збільшення витрат на виплату виробникам за зеленим тарифом.