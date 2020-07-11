Україна встановила рекорд добового імпорту газу з Євросоюзу

Україна вийшла на рекордні з 2014 року темпи імпорту газу з Європи - добовий показник зріс до 70 млн кубометрів. Про це повідомив генеральний директор компанії "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон у Facebook.

За його словами, значного зростання показників імпорту газу вдалося досягти завдяки створенню віртуальних точок на кордонах із Польщею та Угорщиною і запуску віртуального реверсу.

"Ще в минулому році максимальна потужність по імпорту не перевищувала 66 млн кубометрів на добу і була обмежена існуючою інфраструктурою. Зараз же з віртуальним реверсом імпорт може досягати 170 млн кубічних метрів на добу", - написав Макогон.

Він зазначив, що більша частина імпорту йде на сезонне закачування у підземне сховище газу.

"Якщо ще 2 роки тому основну частину газу закачував "Нафтогаз", то в цьому році значні обсяги закачують європейські компанії. А це значний додатковий дохід до бюджету України", - зазначив Макогон.

Нагадаємо, імпорт природного газу в Україну у 2019 році виріс на 34,9% - до 14,2 млрд куб. м, в 2018 році він складав 10,59 млрд кубометрів.

Віртуальний реверс газу з Польщі Україна запустила в січні 2020 року.