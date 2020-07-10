На зростанні тарифів на електроенергію зароблять олігархи та бізнесмени, наближені до політики, - Войціцька

11 липня НКРЕКП планує прийняти фінальне рішення про підвищення тарифу на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" більше ніж удвічі - із 15,54 коп до 32,8 коп за кВт-год. Про це у своїй колонці на "Економічній правді" пише народний депутат VIII скликання Вікторія Войціцька.

"Підвищення тарифу "Укренерго" на 17,3 коп означає, що автоматично на цю величину буде підвищений тариф для всіх непобутових споживачів: школи, лікарні, дитячі садочки, військові частини, водоканали, теплокомуненерго, електротранспорт, кафе, перукарні, фабрики та заводи. Загальний кінцевий тариф для споживачів зросте на 10%-15%.

При цьому компанія ДТЕК отримала ухвалу суду, згідно з якою при експорті електроенергії не платить тариф "Укренерго", а безкоштовно користується державними мережами", - зазначає Войціцька.

За її словами, непобутові споживачі споживають близько 100 млрд кВт-год у рік. Отже, підвищення тарифу на 17,3 коп означатиме, що з українських споживачів буде додатково зібрано понад 17 млрд грн у рік, які підуть на виплати "зелених" тарифів.

"Хто ж на цьому заробить? Найбільшим гравцем "зеленої" енергетики є ДТЕК Ріната Ахметова, який виробляє близько 26% від всієї генерації на "зеленому" тарифі – йому дістанеться приблизно 4 млрд грн. Компаніям з орбіти Карла Стурена та Валерія Хорошковського, у яких частка ринку в межах 10%, дістанеться понад 1 млрд грн. Ще близько 3,5% ринку належить компаніям VR Capital, які будували електростанції разом із ICU і які є наближеними до Петра Порошенка – їм із цього підвищення дістанеться близько 500 млн грн. Ще по 200-300 млн грн зможуть отримати бізнесмен Василь Хмельницький, група Тинного-Льовочкіна та Мкртачана-Єфімова. Як бачимо, заробляють на цьому в основному олігархи та бізнесмени, наближені до політики», - резюмує Вікторія Войціцька.