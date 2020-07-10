Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
Спецслужби Росії проводять інформаційну операцію проти України, - зовнішня розвідка
Спецслужби Росії проводять інформаційну операцію проти України, - зовнішня розвідка
У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
Зеленський​ вважає, що через курс гривні підприємства "недоотримали мільйони і закрилися"
Зеленський​ вважає, що через курс гривні підприємства "недоотримали мільйони і закрилися"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
"Сінево": середній рівень колективного імунітету до коронавірусу в протестованих українців склав 5,2% (оновлено мапою)
"Сінево": середній рівень колективного імунітету до коронавірусу в протестованих українців склав 5,2% (оновлено мапою)
НАБУ взяло "на гарячому" чоловіка, який намагався за $800 тис. підкупити голову Фонду держмайна
НАБУ взяло "на гарячому" чоловіка, який намагався за $800 тис. підкупити голову Фонду держмайна
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
У Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
АктуальноУ Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
ГоловнаЕкономікаБізнес

На зростанні тарифів на електроенергію зароблять олігархи та бізнесмени, наближені до політики, - Войціцька

Кінцевий тариф для споживачів зросте на 10%-15%, говорить екснардеп.

На зростанні тарифів на електроенергію зароблять олігархи та бізнесмени, наближені до політики, - Войціцька

11 липня НКРЕКП планує прийняти фінальне рішення про підвищення тарифу на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" більше ніж удвічі - із 15,54 коп до 32,8 коп за кВт-год. Про це у своїй колонці на "Економічній правді" пише народний депутат VIII скликання Вікторія Войціцька.

"Підвищення тарифу "Укренерго" на 17,3 коп означає, що автоматично на цю величину буде підвищений тариф для всіх непобутових споживачів: школи, лікарні, дитячі садочки, військові частини, водоканали, теплокомуненерго, електротранспорт, кафе, перукарні, фабрики та заводи. Загальний кінцевий тариф для споживачів зросте на 10%-15%.

При цьому компанія ДТЕК отримала ухвалу суду, згідно з якою при експорті електроенергії не платить тариф "Укренерго", а безкоштовно користується державними мережами", - зазначає Войціцька.

За її словами, непобутові споживачі споживають близько 100 млрд кВт-год у рік. Отже, підвищення тарифу на 17,3 коп означатиме, що з українських споживачів буде додатково зібрано понад 17 млрд грн у рік, які підуть на виплати "зелених" тарифів.

"Хто ж на цьому заробить? Найбільшим гравцем "зеленої" енергетики є ДТЕК Ріната Ахметова, який виробляє близько 26% від всієї генерації на "зеленому" тарифі – йому дістанеться приблизно 4 млрд грн. Компаніям з орбіти Карла Стурена та Валерія Хорошковського, у яких частка ринку в межах 10%, дістанеться понад 1 млрд грн. Ще близько 3,5% ринку належить компаніям VR Capital, які будували електростанції разом із ICU і які є наближеними до Петра Порошенка – їм із цього підвищення дістанеться близько 500 млн грн. Ще по 200-300 млн грн зможуть отримати бізнесмен Василь Хмельницький, група Тинного-Льовочкіна та Мкртачана-Єфімова. Як бачимо, заробляють на цьому в основному олігархи та бізнесмени, наближені до політики», - резюмує Вікторія Войціцька.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також