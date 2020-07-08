Одеса отримає унікальний туристичний об'єкт, - Іваницький

В Одесі планують почати будівництво одного з найбільш масштабних об'єктів останнім часом - музей заводу шампанських вин Excelsior сім'ї Родоканакі.

Місцем будівництва стане Бугаївка. Саме тут сьогодні знаходяться винні льохи, які в кінці XIX ст. належали грецькому купцеві Периклу Родоканакі. Тут же був побудований один з перших заводів шампанських вин Російської імперії.

"Винні погреби Родоканакі на Бугаївці представляють собою історичну цінність. Але сьогодні - це місце збору людей без певного місця проживання та інших асоціальних особистостей, на що регулярно скаржаться місцеві жителі. Вони в сумному стані: занедбані, зруйновані часом і людьми, завалені сміттям", - сказав голова міської комісії з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, депутат фракції "Довіряй справам" Олександр Іваницький.

На об'єкті з виїзним засіданням побувала постійна комісія з питань планування забудови територій, міського дизайну та архітектури.

"Власник вказаних льохів Перикл Родоканакі був одним з найбагатших жителів Одеси кінця XIX століття. Підвали побудовані 1896 року для виготовлення класичного шампанського. Після смерті Родоканакі 1899 року його справа почала поступово занепадати, і його спадкоємці прийняли рішення продати всі підприємства. До громадянської війни 1917 року винні погреби продовжували діяти, проте до 1918-го були повністю розграбовані і зруйновані. А 2007-го право власності на льохи придбав я, і вже тоді мріяв їх відродити, але підтримку міської влади отримав лише через багато років", - розповів інвестор Федір Глуган, який є меценатом проекту.

За словами Глугана, проект уже готовий: передбачається повністю відновити підвали, підтримувати ту ж торговельну марку, яка нині зареєстрована за інвестором - "Excelsior".

"Ми створимо тут музей виноробства, великий експоцентр в Одесі. В Україні аналогів таких підвалів немає, взяти хоча б унікальну клиновидну кладку. На сьогодні це - пам'ятник інженерного мистецтва", - сказав Глуган.

За словами мецената, зараз необхідно завершити низку юридичних узгоджень, після чого можна приступати до будівництва.

"Це перший проект на території України, який буде підтримувати і вітчизняного виробника, і водночас представляти найкращі виробничі марки іноземних виноробних компаній. Я впевнений, що незабаром в Одесі з'явиться ще одна візитна картка, яку оцінять одесити і гості міста", - підкреслив Іваницький.