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Міжнародні резерви України у червні зросли більш ніж на $3 млрд

Востаннє на такому рівні вони перебували восени 2012 року.

Міжнародні резерви України у червні зросли більш ніж на $3 млрд
Фото: bank.gov.ua

Міжнародні резерви України за підсумками червня зросли на понад 3 млрд доларів США і становили 28,5 млрд доларів США. Востаннє такий обсяг резервів був ще восени 2012 року.

Про це інформує пресцентр Національного банку України.

"Станом на 01 липня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 28 515,73 млн дол. США (в еквіваленті). У червні вони збільшилися на 12,4%. Востаннє на такому рівні вони перебували восени 2012 року", - йдеться в повідомленні.

Суттєве зростання резервів упродовж минулого місяця регулятор пояснив надходженням першого траншу за новою програмою з Міжнародним валютним фондом і пов’язаного фінансування, а також нарощенням купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - підкреслюють у НБУ.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні становити близько 30 млрд доларів США. Востаннє вони були на такому рівні ще в середині 2012 року.

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