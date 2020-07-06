Наружная реклама: принципы выбора агентства

В современных условиях именно размещение рекламы на наружных конструкциях (аренда билбордов) считается одним из наиболее актуальных и востребованных методов продвижения. Ключевое преимущество данного типа рекламы – возможность охвата большого количества потенциальных потребителей при сравнительно небольшом уровне затрат. Это актуально для каждой компании, предприятия и любой сферы деятельности. Ведь главное свойство рекламы – окупаемость затрат и возможность привлечения максимального количества целевой аудитории при минимуме вложений.

Предложения рекламных агентств Украины

На сегодняшний день по специфике сотрудничества с клиентом все рекламные агентства, предлагающие услуги по наружной рекламе, можно разделить на три категории:

· Владельцы рекламных площадок, которые стремятся продать именно свои плоскости, что не всегда могут располагаться в требуемых заказчику местах или не соответствовать требованиям по обзорности и охвату целевой аудитории.

· Баеры – компании, специализирующиеся на подборе плоскости, в сети можно встретить их полное название - баинговые агентства. Компании такого вида могут предложить клиентам оптимальный подбор рекламных площадок и плоскостей от различных владельцев. К преимуществам сотрудничества по размещению рекламы с баерами относятся более глубокое понимание рынка последними, а также возможность выбора оптимальных рекламных конструкций и площадок в различных дислокациях.

· Компании полного цикла или full-service агентства, работающие через подрядчиков с различными медиа.

При выборе конкретного рекламного агентства следует ясно понимать, какой из типов рекламы вам требуется, есть ли в распоряжении компании требуемые рекламные площадки в нужных районах, а также планируете ли вы сотрудничать с медиа-группой помимо размещения наружной рекламы на билбордах.

На что обратить внимание при подборе рекламного агентства?

На сегодняшний день сфера наружной рекламы особенно активно развивается. Это обуславливает появление на рынке большого количества компаний и организаций, предлагающих свои услуги. Столь широкое многообразие предложений иногда вводит в настоящий ступор. Как выбрать лучшее агентство? Чему уделить внимание при подборе, чтобы сделать кампанию успешной и доступной? Разберёмся.

Среди ключевых параметров выбора следующие критерии:

· портфолио компании, благодаря чему вы сможете оценить эффективность работы;

· опыт работы предприятия на рынке рекламных услуги – слишком молодые компании не всегда способны предложить клиенту качество услуг;

· оперативность подбора площадок – любая рекламная кампания успешна только тогда, тогда проведена вовремя, проследите за достаточным количеством рекламных площадок и простотой выбора и аренды билбордов;

· ценовая политика – в этом случае рекомендуется оценивать предложения агентства в целом, обуславливается это тем, что каждая конкретная рекламная плоскость имеет свою стоимость аренды.

Обращайте пристальное внимание на данные критерии и сможете подобрать лучшее рекламное агентство.

Просчитать и сделать заказ на широкоформатную печать для наружной рекламы Вы можете здесь: https://print.outdoor-online.com.ua/