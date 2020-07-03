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По строительным объемам аэропорт "Одесса" готов на 100%, - Труханов

Новый аэродромный комплекс планируют открыть в сентябре-октябре.

По строительным объемам аэропорт "Одесса" готов на 100%, - Труханов
Фото: пресс-служба

Готовность международного аэропорта "Одесса" по основным строительным объёмам выполнена на 100%. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов. При этом он напомнил, что работы по созданию современного, безопасного, полнофункционального аэродромного комплекса начались лишь в 2017 году начались, сообщает "РБК-Украина".

"Международный аэропорт "Одесса" - это пример комплексной работы и эффективного взаимодействия государственной и местной власти. Перед нами стояла задача построить не просто современный комплекс, а сделать его максимально комфортным для пассажиров", - сказал мэр Одессы.

По его словам, построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 2800 метров, построены перроны для стоянки 8 самолетов, установлено самое современное светосигнальное оборудование и оборудование, обеспечивающее навигацию в районе аэропорта и взлет посадку воздушных судов (всепогодный аэропорт). Сейчас ведутся монтаж и пусконаладочные работы сопутствующего оборудования, заканчивается строительство ливневой канализации и насосной станции.

"Мэрия и дальше будет поддерживать развитие аэропорта как основных воздушных ворот южного региона Украины. Мы сосредоточимся на реализации совместных программ аэропорта с городским комитетом по туризму по стимулированию индивидуального группового туризма со стран ЕС, Ближнего Востока, Кавказа, Средней Азии в наш регион", - заявил Труханов.

В сентябре-октябре этого года новый аэродромный комплекс аэропорта Одесса будет готов принять первые самолеты и первых пассажиров.

"Перед нами стояла сложная амбициозная задача - создать в Одессе безопасный, комфортный, всепогодный, международный аэродромный комплекс. И мы с этой задачей справились. Сделав это с любовью к нашему городу, к жителям и гостям Одессы", - добавил Труханов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе активно ведется работа по реконструкции парка "Преображенский" и городского зоопарка.

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