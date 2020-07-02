СБУ заявила о блокировании налоговой схемы, приносившей государству 2 млрд гривен убытков в месяц

Заблокированы и арестованы сотни миллионов гривен.

Служба безопасности Украины заявила о блокировании налоговой схемы, приносившей государству 2 млрд гривен убытков в месяц.

Об этом говорится на сайте СБУ.

По данным следствиям, в 2019-2020 годах должностные лица Государственной фискальной службы (а потом - Государственной налоговой службы) незаконно формировали налоговые кредиты по НДС, в том числе путем несанкционированного вмешательства в информационные системы.

Чтобы закрыть эту дыру, пришлось провести больше 120 обысков, во время которых изъяли документы, компьютеры, флешки и печати около 60 предприятий, задействованных в схеме. Силовики изъяли 1,5 млн гривен наличными и добились ареста 100 млн гривен на банковских счетах. В системе электронного администрирования НДС заблокированы 587 млн гривен.

В уголовном деле фигурирует один из бывших руководителей департамента IT Государственной налоговой службы (ч.2 ст.361 УК) и основатель трех предприятий, задействованных в схеме (ч. 2 ст. 205-1 УК).

СБУ предложила Налоговой вместе с Министерством цифровой трансформации устранить недостатки в работе системы, ввести комплексную защиту электронных продуктов, чтобы максимально ликвидировать человеческий фактор, и изменить программные алгоритмы.