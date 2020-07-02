По данным спецслужбы, госпредприятие закупило за 2,5 млн гривен технику, которая и так есть.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила должностных лиц государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" на миллионных злоупотреблениях при выполнении оборонзаказа.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"В рамках ранее начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что весной 2018 должностные лица госпредприятия заключили с львовским научно-производственным объединением договор на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки. Стоимость ремонта систем защиты составила 2,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Однако, как показала проверка, на бронетанковом заводе имеется вся необходимая материально-техническая база, которая позволяет без задействования сторонних фирм осуществлять обслуживание и настройку этой военной техники.

В то же время львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчики, искусственно завысив стоимость работ на более 60%.

Эксперты также выявили ряд нарушений технологий ремонта и тестирования военных приборов, что могло привести к преждевременному выходу из строя оборудования и ставило под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих в условиях радиационной и химической опасности.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители провели семь санкционированных обысков на предприятии и в львовской фирме, в нескольких военных представительствах в Киеве, а также по местам жительства участников сделки. В ходе них была изъята военная продукция, договоры и финансовая документация.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в июе 2018 года сотрудники СБУ и военной прокуратуры провели обыск на Житомирском бронетанковом заводе в рамках уголовного производства по растрате средств должностными лицами этого госпредприятия.

В 2019 году был назначен новый руководитель завода - Алексей Жуковец. Он победил в конкурсе из 38 кандидатов и уже прошел проверку на полиграфе.