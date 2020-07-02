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На нефтебазе в Полтавской области произошел взрыв, есть погибший

Взрыв произошел во время плановой перезарядки порошкового 9-литрового огнетушителя.

На нефтебазе в Полтавской области произошел взрыв, есть погибший
Фото: pl.npu.gov.ua

В Полтавской области на территории нефтяной компании произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Уточняется, что взрыв произошел на производственной базе ООО "Полтавская газонефтяная компания.

"На территории нефтебазы, во время плановой перезарядки порошкового 9-литрового огнетушителя, произошел взрыв, в результате которого получил смертельные травмы работник нефтебазы, житель города Днепр, 1974 года рождения", - говорится в сообщении.

На место прибыла бригада скорой помощи, но спасти пострадавшего не удалось.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью". Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Кривом Роге в результате взрыва автомобиля пострадал 32-летний мужчина.

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