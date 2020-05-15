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Сына Грицака уволили с должности заместителя прокурора Полтавской области

Стремительная карьера молодого прокурора споткнулась.

Сына Грицака уволили с должности заместителя прокурора Полтавской области
Прокурор Олег Грицак
Фото: inforesist.org

Офис генерального прокурора уволил с должности заместителя прокурора Полтавской области Олега Грицака, сына бывшего главы СБУ Василия Грицака.

"Его недавно уволили", - пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на собеседников в прокуратуре.

Причина увольнения не уточняется.

Напомним, что Грицак-младший получил должность заместителя областного прокурора в августе 2018 года. Перед этим, с конца 2016 года, он возглавлял одно из управлений в прокуратуре Киевской области, а до этого работал в Оболонской и Святошинской районных прокуратурах Киева.

Олег Грицак перешел на новую должность в Полтаве вслед за своим непосредственным руководителем. 19 июля 2018 года прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов был переведен на аналогичную должность в Полтаве.

В сентябре 2019 года Чибисова уволили.

Василий Грицак был уволен с должности главы СБУ в июне 2019 года.

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Источник: "Українські новини"
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