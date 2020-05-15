BBC: в Донецке арестовали обвиняемого в крушении MH17 Леонида Харченко
BBC: в Донецке арестовали обвиняемого в крушении MH17 Леонида Харченко
В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет
В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
Киевский метрополитен заявил о готовности возобновить работу с 25 мая
Киевский метрополитен заявил о готовности возобновить работу с 25 мая
МИД России потребовал от The New York Times и Financial Times опровергнуть публикации о коронавирусе
МИД России потребовал от The New York Times и Financial Times опровергнуть публикации о коронавирусе
За сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая COVID-19
За сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая COVID-19
Рябошапка: все уголовные производства против Порошенко бесперспективны
Рябошапка: все уголовные производства против Порошенко бесперспективны
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
ГлавнаяПолитика

Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических санкций

Оно предусматривает продление запрета функционирования российских "Вконтакте" и "Одноклассников". 

Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических санкций
Фото: actualapple.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Контроль над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

В частности, решением продлеваются санкции на запрет функционирования российских соцсетей и Интернет-сервисов "Вконтакте", "Одноклассники" и Mail.ru.

В решении СНБО применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим и юридическим лицам согласно двум приложениям, которые пока не опубликованы.

Из санкционного списка юрлиц от 2017 года исключили 12 позиций:

  1. ООО "Сапран Украина" (Киев)
  2. ООО "Монт УА" (Киев)
  3. ООО "ГИСИНФО" (Винница)
  4. ООО "Парус-Спецпроект" (Киев)
  5. ООО "Парус-2" (Киев)
  6. ООО "Парус-Впровадження" (Киев)
  7. ООО "Парус-Мисто" (Киев)
  8. ООО "Парус-Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
  9. ООО "Парус-Донбасс" (Краматорск)
  10. ООО "Центр информационных технологий "Парус-Единение" (Николаев)
  11. ООО "Южный Парус" (Одесса)
  12. ООО "Парус-Лев" (Львов)

Из списка физлиц, введенного в действие указом президента от 21 июня 2018 года № 176, исключаются две позиции:

  • Сергей Токарев (гражданин России)
  • Карен Григорян (гражданин России)

Из списка юрлиц, введенного в действие указом №176, исключается 10 позиций:

  • Rock Ranch Properties S.A. (Панама)
  • Powerful Choice Tech Ltd (БВО)
  • Global Games Ltd (Белиз)
  • Novastar Group Ltd (Белиз)
  • Gordon Solution Ltd (БВО)
  • Hungarian silicones (Венгрия)
  • ООО "Кремнийполимер" (Бровары)
  • ООО "ТД Лакмар" (Киев)
  • ООО "Корона-2000" (Киев)
  • ООО "ФОСАГРО-Украина"

Из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются семь позиций, из списка юридических лиц - одна:

  • Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за т.н. "выборами ЛНР/ДНР")
  • Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
  • Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
  • Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
  • Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
  • Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
  • Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")
  • ООО "НПО Изолятор" (Славянск)

Напомним, что в 2017 году Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Действие указа заблокировало доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. 

Заблокированы также сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb, а также доступ ко всем сервисам "Яндекса".

В 2019 запрещенная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" за год упала в посещаемости среди украинцев с четвертой на восьмую позицию.

В феврале в Минкультуры сообщили, в Украине не будут восстанавливать доступ к ранее запрещенным российским социальным сетям.

В апреле глава СБУ Иван Баканов предложил продлить блокировку российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" еще на 3 года. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины подготовил проект решения о продлении санкций относительно российских соцсетей и Интернет-сервисов. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также