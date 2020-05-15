Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических санкций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Об этом говорится на сайте Офиса президента.
"Контроль над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.
В частности, решением продлеваются санкции на запрет функционирования российских соцсетей и Интернет-сервисов "Вконтакте", "Одноклассники" и Mail.ru.
В решении СНБО применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим и юридическим лицам согласно двум приложениям, которые пока не опубликованы.
Из санкционного списка юрлиц от 2017 года исключили 12 позиций:
- ООО "Сапран Украина" (Киев)
- ООО "Монт УА" (Киев)
- ООО "ГИСИНФО" (Винница)
- ООО "Парус-Спецпроект" (Киев)
- ООО "Парус-2" (Киев)
- ООО "Парус-Впровадження" (Киев)
- ООО "Парус-Мисто" (Киев)
- ООО "Парус-Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
- ООО "Парус-Донбасс" (Краматорск)
- ООО "Центр информационных технологий "Парус-Единение" (Николаев)
- ООО "Южный Парус" (Одесса)
- ООО "Парус-Лев" (Львов)
Из списка физлиц, введенного в действие указом президента от 21 июня 2018 года № 176, исключаются две позиции:
- Сергей Токарев (гражданин России)
- Карен Григорян (гражданин России)
Из списка юрлиц, введенного в действие указом №176, исключается 10 позиций:
- Rock Ranch Properties S.A. (Панама)
- Powerful Choice Tech Ltd (БВО)
- Global Games Ltd (Белиз)
- Novastar Group Ltd (Белиз)
- Gordon Solution Ltd (БВО)
- Hungarian silicones (Венгрия)
- ООО "Кремнийполимер" (Бровары)
- ООО "ТД Лакмар" (Киев)
- ООО "Корона-2000" (Киев)
- ООО "ФОСАГРО-Украина"
Из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются семь позиций, из списка юридических лиц - одна:
- Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за т.н. "выборами ЛНР/ДНР")
- Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
- Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
- Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
- Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
- Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
- Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")
- ООО "НПО Изолятор" (Славянск)
Напомним, что в 2017 году Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Действие указа заблокировало доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group.
Заблокированы также сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb, а также доступ ко всем сервисам "Яндекса".
В 2019 запрещенная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" за год упала в посещаемости среди украинцев с четвертой на восьмую позицию.
В феврале в Минкультуры сообщили, в Украине не будут восстанавливать доступ к ранее запрещенным российским социальным сетям.
В апреле глава СБУ Иван Баканов предложил продлить блокировку российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" еще на 3 года. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины подготовил проект решения о продлении санкций относительно российских соцсетей и Интернет-сервисов.