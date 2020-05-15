Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических санкций

Оно предусматривает продление запрета функционирования российских "Вконтакте" и "Одноклассников".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Контроль над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

В частности, решением продлеваются санкции на запрет функционирования российских соцсетей и Интернет-сервисов "Вконтакте", "Одноклассники" и Mail.ru.

В решении СНБО применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим и юридическим лицам согласно двум приложениям, которые пока не опубликованы.

Из санкционного списка юрлиц от 2017 года исключили 12 позиций:

ООО "Сапран Украина" (Киев) ООО "Монт УА" (Киев) ООО "ГИСИНФО" (Винница) ООО "Парус-Спецпроект" (Киев) ООО "Парус-2" (Киев) ООО "Парус-Впровадження" (Киев) ООО "Парус-Мисто" (Киев) ООО "Парус-Прикарпатье" (Ивано-Франковск) ООО "Парус-Донбасс" (Краматорск) ООО "Центр информационных технологий "Парус-Единение" (Николаев) ООО "Южный Парус" (Одесса) ООО "Парус-Лев" (Львов)

Из списка физлиц, введенного в действие указом президента от 21 июня 2018 года № 176, исключаются две позиции:

Сергей Токарев (гражданин России)

Карен Григорян (гражданин России)

Из списка юрлиц, введенного в действие указом №176, исключается 10 позиций:

Rock Ranch Properties S.A. (Панама)

Powerful Choice Tech Ltd (БВО)

Global Games Ltd (Белиз)

Novastar Group Ltd (Белиз)

Gordon Solution Ltd (БВО)

Hungarian silicones (Венгрия)

ООО "Кремнийполимер" (Бровары)

ООО "ТД Лакмар" (Киев)

ООО "Корона-2000" (Киев)

ООО "ФОСАГРО-Украина"

Из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются семь позиций, из списка юридических лиц - одна:

Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за т.н. "выборами ЛНР/ДНР")

Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")

ООО "НПО Изолятор" (Славянск)

Напомним, что в 2017 году Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Действие указа заблокировало доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group.

Заблокированы также сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb, а также доступ ко всем сервисам "Яндекса".

В 2019 запрещенная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" за год упала в посещаемости среди украинцев с четвертой на восьмую позицию.

В феврале в Минкультуры сообщили, в Украине не будут восстанавливать доступ к ранее запрещенным российским социальным сетям.

В апреле глава СБУ Иван Баканов предложил продлить блокировку российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" еще на 3 года. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины подготовил проект решения о продлении санкций относительно российских соцсетей и Интернет-сервисов.