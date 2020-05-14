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Активиста Стерненко вызвали на допрос в СБУ

Одесский активист известен своей проукраинской активностью.

Активиста Стерненко вызвали на допрос в СБУ
Сергей Стерненко
Фото: facebook.com/ostap.bender.35574

Одесского активиста, бывшего главу местного отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко вызвали в Службу безопасности Украины для сообщения о подозрении.

Об этом Стерненко написал в "Фейсбуке".

"Меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрении. В понедельник, 18 мая в 9:00 я должен явиться в главное следственное управление СБУ по адресу г. Киев, пер. Аскольдов, 3А", - отметил он.

По его словам, в вызове указано, что "это по делу 1215 и для участия в следственных и процессуальных действиях".

Стерненко отметил, что никаких других деталей в сообщении не указано.

Одесский активист Сергей Стерненко известен своей проукраинской активностью.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие предъявит подозрение активисту Сергею Стерненко за смертельное ранение человека в мае 2018 года.

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью LB.ua Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

Это было третье нападение на Стерненко меньше чем за полгода.

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