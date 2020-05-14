Чему американцы научили Виктора Медведчука?

Шел 2002 год. США и Великобритания обвиняли Украину в незаконной поставке в Ирак станций радиотехнической разведки "Кольчуга", обнаруживающих американские самолеты-"невидимки". Виктор Медведчук возглавлял администрацию президента Леонида Кучмы и был в самой гуще событий. Западные эксперты получили тогда практически полную информацию о разработке: техническую документацию, объемы производства с 1987 года, географию поставок. Но ясного ответа, были ли украинские "Кольчуги" в Ираке, так и не последовало.

В разгар разбирательств трагически погиб в автокатастрофе - заснул за рулем - генеральный директор "Укрспецэкспорта" Валерий Малев. Его разговор с Леонидом Кучмой на "пленках Мельниченко" и послужил началом международных разбирательств. Так и осталось непонятным, были ли у западных стран доказательства поставок украинской военной техники в Ирак в обход международных санкций. В эпоху, когда спутники покрывают каждый метр территории Земли, отсутствие каких-либо снимков "Кольчуг" воспринималось странно.

А если факты были, то почему их не предъявили общественности? Как бы там ни было, но Украине пришлось, через жаркие дебаты в парламенте, ввести миротворцев в Ирак, чтобы восстановить отношения с западными партнерами.

Не исключено, что в той истории правда стала предметом обычного торга. Вполне прагматично использовать любой скандал с максимальной пользой для себя - не обязательно искать истину, чтобы публично доказать свою правоту. Создавай конфликт и думай, какую выгоду можно получить: и закрытую информацию про перспективную разработку, и поддержку нового военного союзника. Думаю, Виктор Владимирович прекрасно изучил, как работает эта схема.

Фото: EPA/UPG

Сейчас по похожему сценарию разыгрывается постановка с якобы наличием секретных американских биологических лабораторий в Украине и странах СНГ. Виктор Медведчук играет в ней одну из главных ролей. Сомнительно, что целью является разобраться в деталях работы Украинского научно-технологического центра (УНТЦ). Главное, скорее всего, устроить скандал и начать торги на его фоне.

Как обстоят дела на самом деле? С большой долей вероятности можно утверждать, что американцы просто экономят деньги, получая доступ к результатам биологических исследований в относительно бедных странах. Плюс занимают делом и контролируют учёных со специфическими знаниями, которых после распада СССР неизвестно куда могла бы закинуть судьба.

Тезисы оппозиции о секретных исследованиях в Украине быстро опровергли. Но не стоит думать, что антикризисные коммуникации со стороны США рассеяли все сомнения в отношении, скорее всего, эфемерных тайных экспериментов. Да, американцы сослались на российский след "фейка", который гуляет в сети уже года три. Показали неплохое видео о работе УНТЦ в разных странах. Но этого явно недостаточно, чтобы убедить обывателя в том, что "биологические опыты" над украинцами не ставятся. Ярлык секретности значительно усложняет работу и дает хорошую почву для самых невероятных вымыслов и слухов.

История знает примеры, когда спецслужбы США проводили сомнительные с точки зрения этики биологические программы. В свободном доступе материала об этом множество.

Кроме того, свежа история о секретных американских тюрьмах в Центральной и Восточной Европе. Польша, например, до последнего отрицала наличие таких центров у себя в 2003-2005 годах. Но Европейский суд по правам человека в 2014 году фактически подтвердил их существование.

С таким материалом о "засекреченных экспериментах“ в Украине не трудно снять целый детектив. Кампанию можно растянуть до местных выборов в октябре точно: обращения в органы власти, петиции на сайте президента, следственные комиссии, инспекции и проверки лабораторий, расположенных в нескольких областях, митинги и пикеты. Есть вариант разыграть карту с "чувствительной" информацией, которую правительство Украины не может обнародовать по соглашению с США от 2005 года о сотрудничестве в сфере противодействия разработке биологического оружия.

Неплохая стратегия для местных депутатов. К тому же она - стопроцентно выигрышная, учитывая внутреннее состояние украинцев в период пандемии коронавируса. И слоганы рождаются на ход ноги: "Спи спокойно, Херсон - Ухань не пройдет!", "Львов - для кофе, а не для вирусов!", "Штамм - не из Одессы!", "Новая пандемия начнется из Киева?".

Единственный вопрос, почему союзником оппозиции в этой довольно скользкой теме стал один из ведущих телеканалов страны? Пояснение, впрочем, тоже можно найти. Собственник медиаресурса сейчас находится в контрах и с действующей властью, и с США. А торговаться он умеет. И на местные выборы свою команду поведет наверняка.

Вывод из этой истории один - методы работы развитых демократий быстро перенимают развивающиеся страны. Поэтому следим, как будут разворачиваться события и кто и какой сделает базар, как говорят в Одессе.