США против Huawei: предварительные итоги

Прошло два года после того, как администрация США запретила американским компаниям работать с крупнейшим в мире поставщиком телекоммуникационного оборудования - международной корпорацией Huawei, торгующей со 170 странами.

Фото: EPA/UPG

Основания для такого решения приводились разные: от "воровства" технологий и нарушения санкций в торговле с Ираном, до угроз для безопасности демократических стран и работы на правительство Китая. Добавьте помощь в слежении за уйгурами и возможность несанкционированного доступа к информации в сетях 5G.

Выбор большой, но это-то и сеет сомнения в правдивости задекларированных мотивов. А ситуация в мире телекоммуникаций позволяет строить догадки об истинных целях масштабной PR-кампании в отношении одной компании.

Возможно, прав был Владимир Ильич, назвавший политику концентрированным выражением экономики.

Дружба крепкая

В июле 2018 года стало известно, что по итогам второго квартала Huawei впервые обошел Apple в продажах телефонов в мире в абсолютном значении. А уже в августе того же года президент Дональд Трамп подписал закон о запрете закупок госорганами продукции китайского бренда, после чего ограничения в отношения этого производителя только усилились.

Известно что руководитель Apple и 45-тый президент США приятельствовали. "Тим Кук звонит Дональду Трампу напрямую", - говорил сам Трамп.

Их дружба, вероятно, началась с известной встречи глав технологических компаний с новоизбранным руководителем государства в декабре 2016 года. Всего через год, в январе 2018 Apple, объявил о своей стратегии расширения присутствия на американском рынке и инвестициях в 350 млрд долл. до 2023 года, фактически поддержав политику Трампа по созданию рабочих мест внутри страны. В ноябре 2019 года Apple объявил о строительстве нового завода в Техасе стоимостью 1 млрд долл. Так совпало, что именно этот штат пытался, оспаривать в суде проигрыш Трампа на выборах 2020 года.

То есть у Apple были достаточно хорошие отношения с администрацией президента, чтобы донести свои опасения в отношении конкурента. А у властей были все моральные основания поддержать "правильную" компанию.

На смену придут другие

Чем был опасен Huawei? Компания нацелилась на нишу премиальных телефонов, позволяющую американской торговой марке оставаться бессменным лидером рынка в денежном выражении, а не в штуках. Например, если в первом квартале 2018 года Apple занимал 82% сегмента аппаратов от 600 до 800 долларов в Китае, а Huawei 10%, то через год соотношение стало 48% к 37% в пользу китайской компании. В категории смартфонов свыше 800 долл. на китайском рынке доля Huawei за этот же период возросла с 2 до 14%, а Apple - снизилась с 90% до 74%, хотя в некоторые периоды она была и того меньше.

Хорошие перспективы были у Huawei в эксклюзивной сегменте и в других странах. Секрет успеха заключался в привлечении к созданию техники известных европейских брендов, будь-то дизайнерские компании или производители оптики. Например, модель Mate 20 Porsche Design ценой свыше 1000 долларов несколько лет назад была дефицитной в Украине. Ее искали в качестве престижного подарка. А одним из владельцев, как говорят, стал топ-менеджер салона Porsche.

Посмотрим на структуру продаж телефонов в мире по итогам первого квартала 2021 года. Huawei впервые выпал из пятерки ведущих поставщиков. Apple вернулся на второе место и идет за Samsung. Цель достигнута, казалось бы. Но проблема в том, что нишу Huawei заняли другие китайские производители: Xiaomi, OPPO и Vivo. И у них есть премиум-модели, а значит и они могут составить конкуренцию Apple. Не удивительно, что у Xiaomi, который дышит в спину американскому сопернику, уже начались проблемы. Почти перед самым уходом Трампа компанию обвинили в сотрудничестве с правительством КНР и включили в ограничительный список - торговля с ней возможна только после специального разрешения.

Серверный фронт

Такую же ситуацию наблюдаем и в сфере производства серверов. Согласно отчету Gartner, Huawei впервые занял третье место в мире по объему продаж этого оборудования в четвертом квартале 2016 года. Компания тогда заявила об инвестициях в 1 млрд долл. в дата-центры, включая сервера, и планах стать лидером в этом сегменте, где играют первую скрипку Dell и Hewlett Packard Enterprise (HPE). Шансы на успех этой стратегии были велики.

Но в условиях американского давления за 4 года Huawei опустился на пятую позицию в мировом рейтинге. Хотя работать с поставщиками "чипов не для 5G" китайской компании немного проще. Возможно, США сильно не усложняют торговлю в этом секторе, так как для американских производителей серверов китайский рынок является вторым по значимости.

И тут свято место не пустует. В 2019 году на третье позицию в мировом серверном рейтинге вышла другая китайская компания Inspur, которая практически достигла доли HPE. В 2020 году ее включили в "черный список" за сотрудничество с минобороны КНР, а Intel сообщал о приостановке поставки ей чипов.

Что дальше?

Правильнее, скорее, говорить не о претензиях к одной китайской компании или протекционизме в отношении конкретного американского бренда, а, все-таки, о противостоянии двух глобальных экономик и устранении конкурентов на мировой арене. Фигурами в этой игре являются международные корпорации, по обороту превышающие бюджеты отдельных стран. Железные занавесы на ИКТ-рынке приводят к переформатированию международных цепочек поставок и ориентации государств на локализацию производства стратегических элементов телекоммуникационного оборудования.

Стало также понятно, что интересы американских и китайских компаний настолько переплетены, а внутренний рынок КНР столь масштабный, что даже политикам из Вашингтона трудно реализовать стратегию на уничтожение определенного бренда. Да и путь этот тупиковый - ресурсы Китая дают возможность быстро найти замену "запрещенной" фирме, которая, в свою очередь, может найти новую нишу у себя в стране. США остается только бойкотировать "все китайское", но на поверку оказывается, что это ударить по американским компаниям, имеющим производство в Китае или поставляющим комплектующие для китайских вендоров.

Тот же Huawei остается лидером в 5G в мире благодаря Китаю и к тому же диверсифицировал бизнес и вышел на перспективный рынок электромобилей, на котором может компенсировать свои потери на западном направлении. В апреле компания объявила о начале продаж авто одного из китайских производителей с "умной" системой управления в своих флагманских магазинах по всему Китаю. Аналогичные программы запущены еще с двумя китайскими автобрендами. Развивается производство инверторов для солнечных электростанций.

Фактически мировая отрасль ИКТ стала заложником отношений между США и Китаем. Рассчитывать на их потепление в ближайшие годы не приходится. С другой стороны, без китайских патентов внедрение стандарта 5G в мире фактически невозможно, а исключение из конкуренции компаний из КНР только затормозит прогресс и приведет к повышению стоимости оборудования. Поэтому, скорее всего, реализация проектов в сфере телекоммуникаций с участием компаний из КНР в мире будет продолжаться под контролем и с негласного согласия США там, где это не затрагивает стратегические американские интересы.