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Росія оштрафувала Apple на $12 млн

Компанію звинуватили в порушенні антимонопольного законодавства після скарги "Лабораторії Касперського".

Росія оштрафувала Apple на $12 млн
Фото: fainaidea.com

Росія оштрафувала компанію Apple на 12 мільйонів доларів, звинувативши її в монополізмі.

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) заявила, що Apple отримує несправедливі переваги перед іншими компаніями за допомогою свого магазину додатків, передає Голос Америки.

"Було встановлено, що Apple зловжила домінуючим становищем на ринку розповсюдження мобільних додатків на операційній системі iOS, шляхом вчинення ... дій, які призвели до надання конкурентних переваг власних продуктів", - йдеться в заяві ФАС.

Приводом для винесення рішення стала скарга російської компанії "Лабораторія Касперського", яка заявила, що Apple відкинула версію розробленого нею додатка Safe Kids.

"Ми працювали з "Касперським", щоб привести їх додаток відповідно до правил, встановлених для захисту дітей. У нашому [магазині додатків] App Store є 13 їхніх додатків, і ми обробили сотні оновлень для них", - пояснили в Apple.

Компанія Apple заявила, що "при всій повазі не згодна" з рішенням ФАС, яке вона має намір оскаржити.

Раніше компанія Google сплатила у Росії штраф в розмірі 3 млн рублів за невидалення "заборонених" сайтів з пошуку.

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