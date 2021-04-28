У М’янмі почалися бойові дії

Етнічне збройне угрупування у М'янмі у вівторок заявило, що захопило військову базу біля кордону з Таїландом. У відповідь на це військові завдали авіаудари по селищах, які контролюються цим угрупуванням.

Про це пише The Guardian.

Каренський національний союз, який протистоїть військовим після захоплення ними влади в країні, повідомив, що його сили окупували та спалили армійський пост. Відомо також, що бойові дії велися і в інших місцях, однак подробиць про це поки що немає.

Губернатор провінції Мае Хонг Сон - Сітічаі Джиндалуанг - підтвердив, що каренські повстанці захопили базу. Із села з міркувань безпеки евакуювали 450 мешканців, адже під час протистояння було випадково поранено цивільну жінку.

Бойові дії відбулися, коли хунта заявила, що розгляне пропозиції АСЕАН з припинення заворушень в М'янмі, але тільки коли буде відновлена стабільність, передає Reuters.

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді 2020 року, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків, а ЄС, США й Великобританія запровадили санкції проти військового керівництва країни.

За словами Верховної комісарки ООН з прав людини Мішель Бачелет, силовики від початку протестів убили вже понад 700 людей, більш ніж три тисячі - заарештували. 23-х ув'язнених на таємних процесах засудили до смертної кари. Спостерігачі у М'янмі повідомляють про снайперів, які ціляться у голови демонстрантів, а також використання гранат і протитанкових комплексів проти протестувальників.

З 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні почалися у 2011 році.