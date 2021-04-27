У США пом'якшили вимоги щодо носіння масок у громадських місцях

Оновити правила вирішили через збільшення числа американців, які отримали вакцину від COVID-19.

У Сполучених Штатах людям, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, дозволили знаходитися на вулиці без маски за умови дотримання дистанції.

Як повідомляє “Голос Америки”, про це йдеться у нових рекомендаціях, які випустили Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC).

Оновити правила вирішили через збільшення числа американців, які отримали вакцину від COVID-19.

Так, згідно із заявою, розміщеному на сайті CDC 27 квітня, тепер повністю вакциновані можуть більше не носити маску, коли знаходяться на вулиці в невеликій компанії, наприклад, на пікніку або пробіжці.

Зазначається, що йдеться виключно про ситуації, коли люди можуть дотримуватися соціальної дистанції в 6 футів (близько 2 метрів). Усередині приміщень, а також на масових заходах на відкритому просторі (наприклад, концертах) CDC як і раніше рекомендує використовувати маски.

Люди, які не пройшли повну вакцинацію, повинні продовжувати носити маски.

Нагадаємо, влада Туреччини з четверга вводить жорсткі обмежувальні заходи через ситуацію з поширенням коронавірусу COVID-19.