США передали Міноборони України допомогу на майже 8 млн доларів

Сполучені Штати Америки продовжують непохитну підтримку Збройних сил України. Міністерству оборони України надали допомогу на 7,85 млн доларів.
Про це повідомили у посольстві США в Україні.
Допомога призначена для вдосконалення управління і зв'язку, а також закупівлі запасних частин та агрегатів до автомобілів, медичного обладнання й тактичного спорядження.
У посольстві зазначають, що допомога передана в рамках безпекової допомоги США Україні на загальну суму понад 2 млрд доларів, наданої з 2014 року.
Раніше повідомляли, що США додатково виділили $155 млн на підтримку України.