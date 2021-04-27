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США передали Міноборони України допомогу на майже 8 млн доларів

З 2014-го безпекова допомога США Україні становить близько 2 млрд доларів.

США передали Міноборони України допомогу на майже 8 млн доларів
Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Сполучені Штати Америки продовжують непохитну підтримку Збройних сил України. Міністерству оборони України надали допомогу на 7,85 млн доларів.

Про це повідомили у посольстві США в Україні.

Допомога призначена для вдосконалення управління і зв'язку, а також закупівлі запасних частин та агрегатів до автомобілів, медичного обладнання й тактичного спорядження.

У посольстві зазначають, що допомога передана в рамках безпекової допомоги США Україні на загальну суму понад 2 млрд доларів, наданої з 2014 року.

Раніше повідомляли, що США додатково виділили $155 млн на підтримку України.

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