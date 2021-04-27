Екологія надовго повертається до світового порядку денного, - віцепрезидент Інституту Горшеніна

У найближчі десятиріччя можуть з'явитися нові правила та стандарти, які будуть виводити на перше місце саме екологічну проблематику.

На думку віцепрезидента Інституту Горшеніна Олексія Лещенка, США своїми останніми діями дають зрозуміти, що знову стають лідером в глобальній боротьбі зі змінами клімату. Про це він заявив під час презентації дослідження Інституту Горшеніна та Фонду Фрідріха Еберта "Екологічні аспекти енергетики".

“Екологія надовго повертається до світового порядку денного. І всі ми знаємо, що 22 квітня пройшов Leaders Summit on Climate Change, ініціатором якого виступив президент США Джо Байден. Цією подією США дають зрозуміти, що знову стають лідером в глобальній боротьбі зі змінами клімату. На цьому саміті багато держав, такі як Бразилія, Канада, Японія, оновили або підвищили свої зобов'язання щодо скорочення викидів в атмосферу, у порівнянні з тими, які вони взяли на Паризькому саміті у 2015 році", - зазначив Лещенко.

Він нагадав, що Джо Байден від імені США взяв зобов'язання скоротити викиди парникових газів на 50% до 2030 року. При цьому частка США у викидах майже вдвічі менша ніж частка Китаю.

"США дають зрозуміти, що екологія стає важливим чинником нового світового порядку, який формується на наших очах. Таким чином, такі сфери, як енергетика, промисловість, торгівля, щороку все більше підкорятимуться новому порядку денному. У найближчі десятиріччя можуть з'явитися нові правила та стандарти, які будуть виводити на перше місце саме екологічну проблематику і які повністю змінять вигляд світової промисловості, світового споживання та світової енергетики. Деякі види палива можуть взагалі опинитися поза законом і бути економічно непідйомними для держав. Фактично енергетичні системи багатьох країн, що не відповідатимуть встановленим стандартам, можуть стати вигнанцями. І уряди зіткнуться з великими викликами, якщо не почнуть розв'язувати цю проблему. Контури світової системи екологічної безпеки вже починають проявлятися та Україна має починати працювати над цим завданням”, - підкреслив Олексій Лещенко.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко додав, що зараз у свідомості населення і ставленні до екологічних проблем відбуваються тектонічні зміни.

“Як показує проведене опитування, ми зараз живемо в такий час, коли у населення у свідомості відбуваються тектонічні зміни. Коли центр Разумкова робив дослідження на цю тему 3-4 роки тому, у населення переважали економічні пріоритети над екологічними. Сьогодні ж ми бачимо, що ситуація кардинально змінюється і я сподіваюсь, що через кілька років левова частка населення не буде сумніватися в тому, що зелена енергетика й охорона довкілля — це пріоритет номер один. До того ж розвиток зеленої енергетики зовсім не заперечує того, що вона буде економною і залучатиме необхідні інвестиції”, - сказав Володимир Омельченко.

Повний звіт за результатами дослідження "Екологічні тренди в Україні: погляд громадян" дивіться за посиланням.

Дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п'ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв'ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.