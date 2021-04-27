У Запоріжжі чотирирічний хлопчик випав з вікна дитсадка, він у реанімації

Відкрито кримінальне провадження за статтею "неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей".

У будівлі одного з дитячих садків Запоріжжя чотирирічна дитина випала з вікна другого поверху, діставши серйозних травм. Наразі хлопчик перебуває в реанімації у важкому стані.

Про це повідомлляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відділ зв'язків з громадськістю Головного управління Нацполіції у Запорізькій області.

В понеділок, 26 квітня, о 18:20 до чергової частини надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення обласної клінічної дитячої лікарні доставлена дитина з численними травмами. Зокрема, у хлопчика підтвердили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму шийного відділу хребта, закриту травму грудної клітини та живота, а також інші пошкодження.

В лікарні повідомили, що стан постраждалого хлопчика наразі важкий.

За попередніми даними слідства, хлопчик, перебуваючи у своїй групі один, відкрив вікно і, перехилившись на підвіконня, випав на козирок вхідних дверей, а потім - на землю.

Правоохоронні органи також мають інформацію, що дитина знаходилась у приміщенні групи одна - ймовірно, його забули або навмисно залишили, у той час, коли інших дітей вихователі вивели на вулицю.

Обставини події встановить слідство. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей). Кваліфікація статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на термін від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Києві дворічна дівчинка вижила після падіння із шостого поверху. Дитина випала з балкона, поки мати спала.