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Саперів ДСНС, які проводили розмінування в Гнутовому, евакуювали через обстріли

Загиблих та постраждалих серед них немає.

Саперів ДСНС, які проводили розмінування в Гнутовому, евакуювали через обстріли

Внаслідок обстрілів особовий склад піротехнічних підрозділів ДСНС України евакуйований з місця проведення розмінування в селі Гнутове Донецької області.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що наприкінці березня піротехніки приступили до чергової фази розмінування на ділянці Гнутове 1 загальною площею 12 гектарів. Ділянка, на якій працюють піротехнічні відділення, знаходиться поблизу лінії розмежування. 

“26 квітня приблизно з 8:00 до 08:40 ранку, внаслідок порушення режиму тиші, відбулися обстріли садового товариства біля села Гнутове, що поблизу Маріуполя. Місце обстрілу знаходиться в безпосередній близькості з полем, на якому виконують роботи піротехнічні підрозділи ДСНС. На момент обстрілу на місці знаходилось 23 рятувальники та 5 одиниць техніки. Вони були вимушені негайно зупинити роботи та залишити небезпечну ділянку”, - йдеться у повідомленні.

На даний час роботи припинені, особовий склад піротехнічних підрозділів ДСНС евакуйований із місця події. Загиблих та постраждалих серед них немає.

Нагадаємо, внаслідок гранатометного обстрілу українських позицій на Донбасі поранено військовослужбовця ЗСУ. Стан здоров’я захисника – задовільний.

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