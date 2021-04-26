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СБУ викрила ділків, які підробляли паспорти країн ЄС

Вартість одного паспорта становила $2,5 тис.

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, учасники якої спеціалізувалися на незаконному переправленні іноземців та українців до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що угруповання діяло в Черкаській і Закарпатській областях протягом останніх трьох років. Ділки виготовляли підроблені паспорти європейських держав і трудові контракти.

"Щомісяця «послугами» користувалося від 5 до 10 клієнтів. Вартість одного підробленого паспорта становила $2,5 тис., вартість «липового» трудового контракту - від 600 до 800 американських доларів", - йдеться в повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці протягом спецоперації затримали на Київщині "на гарячому" організатора злочинної схеми. Він передавав іноземцям два підроблені паспорти. Затриманому повідомлено про підозру.

Фото: ssu.gov.ua

Під час слідчих дій за місцями проживання учасників угруповання, адресами виготовлення і зберігання підроблених документів у Черкаській і Закарпатській областях вилучено: підроблені паспорти і трудові контракти; засоби зв’язку та чорнові записи; готівку, ймовірно отриману злочинним шляхом; інші докази.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри ще трьом учасникам угруповання.

Нагадаємо, у лютому СБУ викрила аналогічне угруповання в Запоріжжі.

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