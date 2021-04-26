В Ужгороді зацвіли сакури. Фоторепортаж

Цього року через погоду вишні розквітли пізніше, ніж зазвичай.

Фото: Олександр Рудоманов

В Ужгороді почали цвісти сакури. Вулиці Довженка та Ф. Ракоці засаджені японською вишнею, яка цими вихідними почала цвісти.

За прогнозами, вишні цвістимуть ще з тиждень, також у місті є декілька магнолій, передає корреспондент LB.ua.

Фото: Олександр Рудоманов

Туристичні групи почали приїздити у місто, але не так масово, як до карантину. Заклади усі працюють та приймають туристів всередині.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Через погоду цвітіння сакур цього року відбувається дещо пізно. Як правило, цвітіння сакур та відповідний фестиваль "Сакура фест" проходить на другому тижня квітня, в той час як зараз — у кінці місяця. При цьому кількість учасників фестивалю в рази менша, ніж декілька років тому.

Фото: Олександр Рудоманов

Про появу японських вишень у місті є декілька легенд. Перша говорить про те, що ці дерева були завезені з Відня за допомогою графа Другета, а друга - що сакури посадили у 20-х роках минулого століття, коли Ужгород входив до складу Чехословаччини. Ці дерева нібито мали укріпити болотистий грунт міста.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Про те, як сакури цвіли минулого року, дивіться і читайте в матеріалі LB.ua.