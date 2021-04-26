В Ужгороді зацвіли сакури. Фоторепортаж

В Ужгороді почали цвісти сакури. Вулиці Довженка та Ф. Ракоці засаджені японською вишнею, яка цими вихідними почала цвісти.
За прогнозами, вишні цвістимуть ще з тиждень, також у місті є декілька магнолій, передає корреспондент LB.ua.
Туристичні групи почали приїздити у місто, але не так масово, як до карантину. Заклади усі працюють та приймають туристів всередині.
Через погоду цвітіння сакур цього року відбувається дещо пізно. Як правило, цвітіння сакур та відповідний фестиваль "Сакура фест" проходить на другому тижня квітня, в той час як зараз — у кінці місяця. При цьому кількість учасників фестивалю в рази менша, ніж декілька років тому.
Про появу японських вишень у місті є декілька легенд. Перша говорить про те, що ці дерева були завезені з Відня за допомогою графа Другета, а друга - що сакури посадили у 20-х роках минулого століття, коли Ужгород входив до складу Чехословаччини. Ці дерева нібито мали укріпити болотистий грунт міста.
Про те, як сакури цвіли минулого року, дивіться і читайте в матеріалі LB.ua.