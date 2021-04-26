Пошукові групи обстежили схили та водозбірники гір Гимба та Жид-Магура.

Гірські рятувальники відновили пошук 40-річного киянина, який заблукав у Карпатах ще 13 лютого.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зважаючи на те, що сніг зійшов, рятувальники вчергове обстежили місце, де, ймовірно, заблукав турист.

Наземні пошуки здійснювали 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень Нижніх Воріт, Мукачева та Ужгорода та 4 одиниці техніки, серед яких всюдихід "Богун". Також до пошуків долучилися восьмеро волонтерів з Києва. Для повітряного моніторингу території було залучено безпілотний літальний апарат.

Пошукові групи обстежили схили та водозбірники гір Гимба та Жид-Магура. На жаль, зниклого громадянина не знайшли.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Нагадаємо, 11 березня закарпатські рятувальники припинили пошуки туриста-лижника з Києва, який загубився в районі гори Гимба в ніч з 13 на 14 лютого.

15 січня волонтери та рятувальники знайшли за пів кілометра від кордону на румунській стороні 25-річного львів’янина, який заблукав під час проходження туристичного маршруту на горі Піп Іван Мармароський Рахівського району. Чоловіка відправили до лікарні.

20 січня рятувальники теж шукали туриста-лижника, який заблукав на горі Гимба.