Окупанти стріляли біля Пісків та Південного

Сьогодні, 25 квітня у районі проведення бойових дій на Донбасі було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу селища Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Неподалік населеного пункту Піски окупанти двічі здійснили обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Українська сторона СЦКК також повідомила, що в інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях ширяться панічні чутки щодо обстрілів населених пунктів, які начебто ведуться Збройними Силами України із застосуванням забороненого озброєння, а саме артилерійських систем.

“Зазначена інформація є нічим іншим як грубою провокацією російських пропагандистів, спрямованою на дезінформацію місцевого населення та розпалення конфлікту. При цьому окупанти вдаються до грубих порушень міжнародного гуманітарного права, ведучи провокаційні обстріли з міської забудови”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом суботи, 24 квітня, в районі проведення бойових дій на Донбасі було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.