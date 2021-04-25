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На Хмельниччині зіткнулися легковик та вантажний мікроавтобус, є двоє загиблих

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

У Хмельницькій області зіткнулися легковик та вантажний мікроавтобус, загинуло двоє осіб.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“24 квітня о 15:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Н-03 поблизу с. Скаржинці Хмельницького району за участі вантажного мікроавтобуса MERCEDES та легковика AUDI”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії легкова машина загорілася.

Внаслідок ДТП загинули 46-річна пасажирка та 12-річний пасажир автомобіля. Водія з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до Хмельницької обласної лікарні.

Водій мікроавтобуса та пасажир від госпіталізації відмовились.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Черкаській області автомобіль ВАЗ-2106 з’їхав у ставок, троє черкащан загинули.

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