У Хмельницькій області зіткнулися легковик та вантажний мікроавтобус, загинуло двоє осіб.
Про це повідомили місцеві рятувальники.
“24 квітня о 15:00 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Н-03 поблизу с. Скаржинці Хмельницького району за участі вантажного мікроавтобуса MERCEDES та легковика AUDI”, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок аварії легкова машина загорілася.
Внаслідок ДТП загинули 46-річна пасажирка та 12-річний пасажир автомобіля. Водія з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до Хмельницької обласної лікарні.
Водій мікроавтобуса та пасажир від госпіталізації відмовились.
Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Черкаській області автомобіль ВАЗ-2106 з’їхав у ставок, троє черкащан загинули.