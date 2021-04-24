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Гідрометцентр попередив про cильні заморозки в Україні

На Київщині - “помаранчевий” рівень небезпеки.

Гідрометцентр попередив про cильні заморозки в Україні
Фото: seeds.org.ua

Український Гідрометцентр попередив про заморозки в Україні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“У суботу, 24 квітня у західних та північних областях України вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)”, – йдеться у повідомленні.

24 квітня у південних та центральних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0-5°. Передбачено I рівень небезпечності, “жовтий”.

На Київщині 24-27 квітня очікуються сильні заморозки, у повітрі 0-3° – II рівень небезпечності, “помаранчевий”.

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