Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Аудит "коронавірусного фонду" виявив порушень на 407 млн ​​грн
Аудит "коронавірусного фонду" виявив порушень на 407 млн ​​грн
Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними
Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
ГоловнаСуспільствоВійна

Попри заяви про відведення військ, Росія приховано посилює позиції на Донбасі, - розвідка

Окупанти посилюють передові позиції додатковими артилерійськими розрахунками, підрозділами спеціального призначення, розвідувальними групами та снайперськими парами.

Попри заяви про відведення військ, Росія приховано посилює позиції на Донбасі, - розвідка
Фото: EPA/UPG

Командування Збройних Сил Російської Федерації відновило інтенсивність перевірок з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

"На тлі заяв про повернення до місць постійної дислокації військ, що були розгорнуті біля кордонів України впродовж березня-квітня, командування Збройних Сил Російської Федерації відновило інтенсивність перевірок з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованих територіях", - сказано в повідомленні.

У розвідці зазначили, що особливу увагу комісії приділяють виявленню причин погіршення морально-психологічного стану, зниженню рівня військової дисципліни, незаконного використання військового майна.

"Водночас, окупанти продовжують приховано посилювати передові позиції додатковими артилерійськими розрахунками, підрозділами спеціального призначення, розвідувальними групами та снайперськими парами", - повідомляє українська розвідка.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що 23 квітня Росія почала повертати війська з "навчань" у Криму.

Водночас штаб ООС попередив про загрозу провокацій під час Великодніх свят з подальшим введенням російських військ. Одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців "Союзу Добровольців Донбасу", які отримали відповідні вказівки від своїх кураторів щодо імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади. При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.

Крім того, сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може призвести до масових втрат серед прихожан.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також