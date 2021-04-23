Попри заяви про відведення військ, Росія приховано посилює позиції на Донбасі, - розвідка

Командування Збройних Сил Російської Федерації відновило інтенсивність перевірок з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

"На тлі заяв про повернення до місць постійної дислокації військ, що були розгорнуті біля кордонів України впродовж березня-квітня, командування Збройних Сил Російської Федерації відновило інтенсивність перевірок з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованих територіях", - сказано в повідомленні.

У розвідці зазначили, що особливу увагу комісії приділяють виявленню причин погіршення морально-психологічного стану, зниженню рівня військової дисципліни, незаконного використання військового майна.

"Водночас, окупанти продовжують приховано посилювати передові позиції додатковими артилерійськими розрахунками, підрозділами спеціального призначення, розвідувальними групами та снайперськими парами", - повідомляє українська розвідка.

Раніше в Міноборони РФ заявили, що 23 квітня Росія почала повертати війська з "навчань" у Криму.

Водночас штаб ООС попередив про загрозу провокацій під час Великодніх свят з подальшим введенням російських військ. Одна з таких провокацій має відбутися на Дебальцевському напрямку із залученням найманців "Союзу Добровольців Донбасу", які отримали відповідні вказівки від своїх кураторів щодо імітації наступу на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу з метою руйнування інженерно-фортифікаційного обладнання перших позицій та нанесення втрат підрозділам цієї ж бригади. При цьому не виключаються втрати також серед цивільного населення.

Крім того, сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній із релігійних установ Московського патріархату, що може призвести до масових втрат серед прихожан.