Підозрюваний у вбивстві 7-річної дівчинки в Херсонській області повісився в СІЗО

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової в Херсонській області повісився у слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє місцеве видання Новий день.

"Сьогодні, 23 квітня, у слідчому ізоляторі Херсона вкоротив собі віку 62-річний мешканець села Щасливе, арештований за підозрою у зґвалтуванні та убивстві 7-річної Марійки Б.", - сказано в повідомленні.

За даними видання, підозрюваного тримали в камері тільки з одним сусідом, бо боялися, що інші затримані влаштують самосуд. Він дочекався, поки співкамерник засне і порвав на шматки постільну білизну. З неї зробив мотузку, прив’язав її до віконної решітки і повісився. Коли сусід прокинувся, чоловік вже був мертвий.

Раніше підозрюваний вже намагався накласти на себе руки, але його зупинили. В особовій справі було зазначено, що той має схильність до суїциду. Однак у камері він поводився спокійно: дотримувався режиму, не відмовлявся від їжі і не конфліктував з 58-річним сусідом по камері.

ЗМІ повідомляє, що 62-річний чоловік залишив передсмертну записку, в якій просив вибачення у своєї дочки і наполягав на своїй невинуватості.

У поліції Херсонської області підтвердили смерть підозрюваного.

"Підтверджуємо смерть цього підозрюваного. Він повісився в СІЗО. Повідомлення про це в поліцію надійшло сьогодні о 6:14", - зазначила в коментарі виданню "Сегодня" речниця обласної поліції Тетяна Пшонь.

Чоловікові, який виявився другом батька вбитої дівчинки, загрожувало довічне позбавлення волі. Його підозрювали у вчиненні злочинів, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство дитини) та ч. 4 ст. 152 (зґвалтування дитини) Кримінального кодексу України.

Причетність чоловіка до злочину, за даними поліції, підтверджується слідами ДНК, який виявили на одязі дівчинки та на мішку, в якому знайшли її тіло.

7-річна мешканка села Щасливе Олешківського району зникла 7 березня. Востаннє її бачили біля зупинки громадського транспорту, де вона мала зустріти батька з роботи.

11 березня її тіло знайшли в недобудові неподалік будинку, де вона проживала. Поліція припускає, що тіло підкинули туди через кілька днів після вбивства.

Підозрюваного затримали 13 березня. Перед приходом поліції він намагався порізати собі вени.