Міськрада Тального вирішила перенести пам'ятник діячу ЦК Компартії після кримінального провадження

У Тальному Черкаської області міська рада ухвалила рішення перенести пам'ятник члену ЦК КПУ та учаснику Червоної гвардії Федора Дубковецькому на могилу. При цьому не усі депутати голосували за перенесення пам'ятника.

У грудні 2020 року після звернення громадян до Інституту Національної пам'яті ця установарекомендувала демонтувати пам'ятник, адже Федір Дубковецький брав участь у встановленні радянської влади на території України. Однак 21 грудня, на сесії міської ради, депутати вирішили зберегти та визнати недоцільним демонтаж пам'ятника члену ЦК КПУ попри закон про декомунізацію. Також у місті почалась кампанія серед населення для саботажу демонтажу пам'ятника та налаштування суспільної думки на порушення закону України про декомунізацію.

У лютому прокуратура Черкаської області відкрила кримінальне провадження за ст. 436-1 ч.2 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів через дане рішення міської ради.

Після повторного звернення УІНП до міської ради щодо обов'язковості демонтажу пам'ятника, а також після депутатських звернень від народного депутата Ігора Василіва, питання перенесення пам'ятника на могилу було проголосоване депутатами міської ради.

"Сумно, що місцева влада так довго супротивилась демонтажу комуністичного діяча", – розповів LB.ua керівник проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Федір Дубковецький - український радянський діяч, учасник Червоної гвардії, голова колгоспу "Здобуток Жовтня" Тальнівського району Черкаської області. Двічі Герой Соціалістичної Праці, член ЦК КПУ (1952—1960), член Центральної Ревізійної Комісії КПРС, депутат СРСР кількох скликань.