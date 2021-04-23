Київрада віддала під забудову стадіон на Академмістечку

Київська міська рада віддала під забудову стадіон на Академмістечку.
Як повідомляє "Чесно.Київ", земельну ділянку на бульварі Академіка Вернадського під будівництво житлового комплексу отримало ТОВ "Наука-Комфорт".
За рішення №130 у четвер, 22 квітня, проголосували 68 столичних депутатів.
Стадіон є частиною спортивного комплексу “Наука”, збудованого у 1964 році. За старим генпланом тут мала бути лише громадська забудова, але у новому генплані та у вже прийнятому 2015 року детальному плані території на місці обох ділянок спорткомплексу планується зона житлово-громадської забудови.
За даними аналітичної системи YouControl, власниками ТОВ "Наука-Комфорт" є Владислав Ковтун та Олександр Клименко.