Державне бюро розслідувань у четвер, 22 квітня, затримало начальника одного із відділів Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області.

Про це повідомляється на сайтах ДБР та Офісу генерального прокурора.

Податківця підозрюють в отриманні 50 тис. гривень за відмову від податкової перевірки на фермерському господарстві та уникнення 10-мільйонного штрафу за несплату податків. Також, за певний відсоток, він нібито обіцяв вирішити питання про безперешкодну реєстрацію податкових накладних, які планував подати підприємець.

50-річного податківця затримали у службовому кабінеті під час отримання грошей. У п'ятницю йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

Якщо його вину доведуть в суді, він може відправити за ґрати на 5-10 років.