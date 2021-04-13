Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Тупицького виселили з будинку у Конча-Заспі за борги з комуналки
Тупицького виселили з будинку у Конча-Заспі за борги з комуналки
Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа
Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
На Україну насувається південний циклон, який несе похолодання
На Україну насувається південний циклон, який несе похолодання
Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
У Раді закрили їдальню
У Раді закрили їдальню
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
ГоловнаПраво

Колишньому голові Дніпровського суду Києва вручили нову підозру у справах Майдану

Йому закидають перешкоджання проведенню мітингів під час Революції гідності.

Колишньому голові Дніпровського суду Києва вручили нову підозру у справах Майдану
Фото: gp.gov.ua

Державне бюро розслідувань вручило нову підозру колишньому голові Дніпровського районного суду Києва у справах Майдану.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора

Судді у відставці, який тепер працює адвокатом, інкримінують незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою (ст. 340 КК України).

Справа стосується безпідставного притягнення до адміністративної відповідальності двох осіб, які 29 грудня 2013 року були учасниками автопробігу до резиденції Віктора Януковича в Межигір'ї.

25 січня 2014 року суддя призначив їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення за ст. 122-2 КУпАП – позбавлення права керування транспортним засобом.

Слідство встановило, що вони взагалі не брали участі в автопробігу і навіть не мали водійських посвідчень. Один із них є має інвалідність і потребує сторонньої допомоги для пересування.

Головою Дніпровського районного суду з 2004 до 2015 року був Володимир Хіміч.

У 2017 році він пішов у відставку з посади судді.

Це вже не перша підозра для Хіміча. Він також підозрюється у незаконному втручанні в автоматизовану систему документообігу суду та арешту незаконно затриманих активістів Революції гідності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також