Колишньому голові Дніпровського суду Києва вручили нову підозру у справах Майдану

Йому закидають перешкоджання проведенню мітингів під час Революції гідності.

Державне бюро розслідувань вручило нову підозру колишньому голові Дніпровського районного суду Києва у справах Майдану.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Судді у відставці, який тепер працює адвокатом, інкримінують незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою (ст. 340 КК України).

Справа стосується безпідставного притягнення до адміністративної відповідальності двох осіб, які 29 грудня 2013 року були учасниками автопробігу до резиденції Віктора Януковича в Межигір'ї.

25 січня 2014 року суддя призначив їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення за ст. 122-2 КУпАП – позбавлення права керування транспортним засобом.

Слідство встановило, що вони взагалі не брали участі в автопробігу і навіть не мали водійських посвідчень. Один із них є має інвалідність і потребує сторонньої допомоги для пересування.

Головою Дніпровського районного суду з 2004 до 2015 року був Володимир Хіміч.

У 2017 році він пішов у відставку з посади судді.

Це вже не перша підозра для Хіміча. Він також підозрюється у незаконному втручанні в автоматизовану систему документообігу суду та арешту незаконно затриманих активістів Революції гідності.