Зеленський ввів у дію санкції проти Курченка, Табачника, Януковича, Азарова і Поклонської

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на його секретаря Олексія Данілова.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня щодо запровадження персональних санкцій стосовно низки колишніх українських високопосадовців.

Відповідний указ №151/2021 оприлюднений на сайті голови держави.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)”, - сказано у повідомленні.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на його секретаря Олексія Данілова.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 19 березня запровадила персональні санкції за двома списками.

Перший список за поданням Кабміну складається з співробітників МВС, які зрадили присязі і зараз працюють в Росії чи на окупованих територіях. Другий список – ексчиновники, колишні депутати та причетні до окупації Криму і Донбасу політики.

Персональні санкції ввели проти "міністра внутрішніх справ Криму" Сергія Абісова, експрем'єра Миколи Азарова, "голови Ради міністрів Криму" Сергія Аксьонова, ексрегіонала Олександра Бобкова, Валерія Грицая, депутата Держдуми Костянтина Затуліна, екскерівника СБУ в Криму Петра Зими тощо.

Санкції отримали і ексзаступник голови фракції Партія регіонів у Раді Вадим Колесніченко, секретар "Єдиної Росії" в Криму Володимир Костянтинов, олігарх Сергій Курченко, ексголова полку "Беркут" Сергій Кусюк, ексміністр оборони Павло Лебедєв, глава терористичної "ЛНР" Леонід Пасічник, Олександр Піддубов, "прокурорка Криму" Наталя Поклонська, ексгенпрокурор Віктор Пшонка, колишній гендиректор "Укроборонпрому" та ексміністр оборони Дмитро Саламатін, ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник, ексголова НБУ Ігор Соркін, Микола Ткаченко, Микола Фідорян, Микола Фіськов, Олександр Черпіцький, Ольга Чичелімова, експрезидент Віктор Янукович.