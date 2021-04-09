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За спільника брата судді Вовка внесли 3 млн грн застави

Юрія Донця було арештовано вранці 9 квітня.

За спільника брата судді Вовка внесли 3 млн грн застави
Фото: НАБУ

За адвоката Юрія Донця, якого підозрюють в отриманні 100 тисяч доларів США хабаря спільно з братом голови Окружного адмінсуду Юрієм Зонтовим, внесли 2,95 мільйона гривень застави.

Про це повідомила очільниці відділу комунікацій Вищого антикорпуційного суду Олеся Чемерис, передає УП.

Чемерис підтвердила, що по обіді 9 квітня фізична особа внесла за одного із підозрюваних, якому суд визначив меншу заставу, повну суму застави - 2 мільйони 951 тисячу гривень.  

Вранці 9 квітня суд відправив Донця під арешт з можливістю внесення 2,95 мільйона гривень застави.

Донця було затримано 6 квітня разом з іще одним адвокатом Юрієм Зонтовим, який є рідним братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка (він взяв прізвище дружини після одруження).

Запобіжний захід Зонтову обрали вночі 9 квітня. Його також арештували, сума застави - 35 млн гривень.

Обом адвокатам повідомили про підозру за ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 Кримінального кодексу. Їм закидають отримання 100 тис. доларів хабаря за позитивне вирішення питання в ОАСК.

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