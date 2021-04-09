Брата судді Вовка арештували з правом застави у 35 млн гривень

Затриманого на хабарі брата голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка – Юрія Зонтова – арештували з правом застави у 35 млн гривень. Відповідне рішення вночі ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Якщо Юрій Зонтов внесе заставу, йому все рівно буде заборонено виїжджати за межі міста і спілкуватися з фігурантами справи. Також він має здати закордонний паспорт і приходити до слідчого чи прокурора, повідомляє Центр протидії корупції в Telegram.

Під час засідання прокурор зачитав матеріали справи, які стосуються не лише Зонтова, а і його брата-очільника ОАСК. Зокрема, як пише ЦПК, слідство повідомило про конвеєр "купівлі" судових рішень в ОАСК.

"Як каже у прослушці спільник Зонтова адвокат Донець, раніше судді не бралися за "беспредел", а зараз "щось змінилося", - додали в ЦПК.

Крім того, було озвучено, що в суді нібито є спеціальні шляхи, якими Вовк заходить і виходить до ОАСК непоміченим, що дозволяє йому уникати детективів НАБУ, которі вже кілька місяців намагаються примусово привести його до суду. Відповідну інформацію правоохоронці отримали за рахунок прослуховування одного з фігурантів розслідування.

Обрання запобіжного заходу спільнику Зонтова, адвокату Донцю, продовжиться вранці.

Нагадаємо, що перша інформація про затримання брата Вовка на хабарі була поширена ЗМІ 6 квітня. Потім сам Павло Вовк оприлюднив допис про обшуки в ОАСК і заявив, що чекає на якусь "фантастичну історію", нібито кимось вигадану проти нього і суду.

Потім НАБУ офіційно підтвердило викриття близького родича голови ОАСК і ще одного адвоката на хабарі. Повідомлялося про затримання тільки одного з них.

На місці зберігання хабаря (за даними ЗМІ - квартира, облаштована під адвокатський офіс) знайшли документи на ім'я Павла Вовка і, ймовірно, антикваріат. У сейфах зберігалися понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписали підозру і брату Вовка, і другому адвокату 7 квітня. Того ж дня Служба зовнішньої розвідки повідомила, що відсторонила від посади фігуранта кримінального провадження. Офіційно ім'я фігуранта не розкривається, але журналіст Юрій Бутусов писав, що затриманий на хабарі брат голови ОАСК Павла Вовка – Юрій Зонтов – був заступником начальника управління цієї служби.