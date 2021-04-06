Верховний Суд відкрив провадження щодо оскарження указу Зеленського про скасування призначення суддів КСУ

Судові засідання з розгляду справ призначені на 29 квітня.

Верховний Суд відкрив провадження у справах щодо оскарження Указу Президента України Володимира Зеленського, яким скасовано призначення суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“5 квітня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 9901/96/21 за позовом Олександра Тупицького щодо оскарження Указу Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судове засідання з розгляду справи призначене на 29 квітня.

Також 5 квітня прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 9901/97/21 за позовом Олександра Касмініна, який оскаржив Указ Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» в частині скасування Указу Президента України від 17 вересня 2013 року № 513 про своє (позивача) призначення суддею Конституційного Суду України.

Розгляд справи призначено на 29 квітня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом від 27 березня скасував укази про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Президент мотивував своє рішення прагненням захистити національні інтереси України.

Олександр Тупицький і Олександр Касмінін оскаржили указ Зеленського у Верховному суді.