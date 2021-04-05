До відповідальності через окупацію Криму у 2020 році притягнули 40 людей, - ДБР

З початку нинішнього року до суду вже скеровано 4 обвинувальні акти відносно 10 осіб.

У 2020 році через окупацію Криму до відповідальності притягнули 40 осіб. Про це у інтерв’ю "Укрінформу" заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

“Минулого року слідчі ДБР за погодженням з Офісом генерального прокурора у цій справі притягнули до кримінальної відповідальності 40 осіб, з яких 25 представників правоохоронних органів, 5 суддів, 2 прокурори та 8 цивільних”, - сказав Сухачов.

Він додав, що з початку нинішнього року до суду вже скеровано 4 обвинувальні акти відносно 10 осіб, отримано дозволи на здійснення спеціального досудового розслідування.

“Це дозволить притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності вже цього року”, - повідомив в.о. директора Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки України відкрили понад 22,7 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність і недоторканність, а також тероризм під час окупації АР Крим та у районі проведення АТО/ООС.