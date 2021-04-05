Розслідування у справі підполковника податкової, підозрюваного в передачі інформації “ДНР”, продовжили на 3 місяці

У понеділок, 5 квітня, Державне бюро розслідувань провело брифінг про хід досудового розслідування у справі підполковника податкової міліції Головного оперативного управління ДФС України, який сприяв терористичній організації «ДНР». В пресслужбі ДБР зазначили, що строк досудового розслідування у справі було продовжено на 3 місяці.

Про це повідомляє офіційний сайт ДБР.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець тривалий час несанкціоновано копіював та передавав членам терористичної організації «ДНР» інформацію, з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах ДФС України. 20 лютого підполковника затримали після передачі імітованого таємного документу.

Успішні дії правоохоронців у справі стали можливими завдяки плідній співпраці кількох державних відомств, зокрема Державного бюро розслідувань, Державною фіскальної служби України, СБУ та Офісу Генерального прокурора. Спікер ДБР відзначила, що керівництво ДФС надавало повну підтримку у розкритті зловмисника.

“В ході досудового розслідування керівництво Державної фіскальної служби всебічно сприяло виявленню та документуванню розслідуваних кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється оперуповноважений. Підрозділи ДФС надавали всебічну інформацію для органу досудового розслідування, що також була покладена в основу повідомленої підозри”, – зазначила Ольга Чиканова.

Посадовцю ДФС повідомлено підозру в сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 362 КК України), а також в замаху на розголошення державної таємниці (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 КК України).

22 лютого судом працівнику ДФС обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі ДБР готують клопотання щодо продовження строку дії обраного запобіжного заходу підозрюваному. Наразі триває активна фаза досудового розслідування.