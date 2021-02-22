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ДБР затримало підполковника податкової міліції за підозрою в співпраці з "ДНР"

Податківцю закидають передачу бойовикам інформації з обмеженим доступом.

Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань затримало підполковника податкової міліції за підозрою в співпраці з "ДНР".

Про це йдеться на сайтах ДБР, Служби безпеки України та Державної фіскальної служби, до складу якої входить податкова міліція.

Податківцю закидають несанкціоноване копіювання та передачу членам "ДНР" інформацію, яка оброблюється в автоматизованих системах Державної фіскальної служби, в тому числі таємну. Вона стосувалась відомостей про працівників правоохоронних та розвідувальних органів України, проведення закупівель цими органами, стану виконання державного оборонного замовлення тощо.

Фото: dbr.gov.ua

Підполковника затримали за місцем проживання в суботу, 20 лютого, після передачі таємного документа. В неділю йому повідомили про підозру.

Кримінальна справа розслідується за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичній організації), ч. 3 ст. 362 (незаконний витік інформації), ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 (замах на розголошення державної таємниці). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України та ГУ ВБ ДФС України, процесуальне керівництво — Офіс Генерального прокурора.

В Печерський райсуд Києва подано клопотання про арешт підозрюваного.

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