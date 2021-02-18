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Майже 90 підозрюваних у справах Майдану судитимуть заочно, - ДБР

88 підозрюваних у справах Майдану перебувають у розшуку.

Майже 90 підозрюваних у справах Майдану судитимуть заочно, - ДБР
Фото: Ольга Якимович

Державне бюро розслідувань скоро направить до суду справи щодо організаторів і виконавців злочинів на Майдані, які переховуються у Росії.

Про це повідомив заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський, передає Укрінформ.

"До суду скеровуються справи за спеціальною, заочною процедурою. Ми розпочали у цих справах активну роботу. У нас 88 підозрюваних у справах Майдану, які перебувають у розшуку. Зараз ми отримуємо дозволи суду на обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою за відсутністю підозрюваних та у подальшому дозвіл на заочне спеціальне розслідування. Якщо і далі робота триватиме у цьому напрямку, то ми найближчим часом завершимо і направимо до суду всіх організаторів і виконавців, які ухиляються від слідства і суду і перебувають в Росії", - сказав Яблонський.

За його словами, з січня минулого року, відколи у ДБР було створено підрозділ у справах Майдану, слідчі повідомили про підозру 44 фігурантам справ і направили до суду 26 обвинувальних актів щодо 37 осіб.

Якщо рахувати в сукупності, то за весь час розслідування справ Майдану до відповідальності притягнено 309 фігурантів, підсумував посадовець.

Як повідомляли, Київський апеляційний суд дозволив заочне розслідування стосовно ексглави міліції Києва Валерія Коряка.

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