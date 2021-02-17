Парламент опублікував текст законопроєкту Зеленського про скорочення повноважень ОАСК

На сайті Верховної Ради оприлюднили тексти президентських законопроєктів щодо скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва та регуляції функціонування Вищої Ради правосуддя.

Проєкт №5067 "Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції" пропонує передати від ОАСК до Верховного суду справи щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Національного банку України, інших органів влади, повноваження яких поширюються на всю територію України.

У документі пояснюється, що згідно з ч. 4 статті 22 Кодексу адміністративного судочинства справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції.

Водночас ст. 27 Кодексу встановлює, що адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Таким чином ОАСК має право розглядати такі справи.

"Розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України здійснюється Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Адміністративні справи щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України, інших суб'єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України, розглядаються Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з трьох суддів", - йдеться у пояснювальній записці законопроєкту Зеленського.

Законопроєкт № №5069 про відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя вносить зміни до ст. 188-32 КУпАП.

"Виходячи з пропонованого зазначеним законопроєктом повноваження дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя щодо подання запитів від імені Вищої ради правосуддя у справі, по якій він є доповідачем, передбачено встановлення адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя щодо надання інформації або документів, або надання завідомо неправдивої інформації на такий запит, у тому числі недодержання встановлених законом строків", - йдеться у пояснювальній записці.

За це передбачено штраф від 850 гривень.

Законопроєкт №5068 про внесення змін до деяких законів України щодо порядку призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП вносить зміни до Регламенту Верховної Ради щодо процедури оголошення конкурсів. Документ передбачає обов'язкову перевірку на доброчесність чинних і майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також регулює питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів в якості постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП.

Нагадаємо, що ці законопроєкти було подані президентом до Верховної Ради 15 лютого. 13 лютого Зеленський закликав Раду підтримати зміну підсудності ОАСК та перевірку членів ВРП.

Президент ще торік ініціював консультації з ВРП щодо вирішення питання ОАСК. Петиція про ліквідацію ОАСК, їніціатором якої є український журналіст Данило Мокрик, набрала 25 тис. підписів, необхідні для розгляду її головою держави. У зверненні пропонується розпустити ОАСК у зв'язку із "повною втратою авторитету".