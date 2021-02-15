Фото: hk.npu.gov.ua

Кіберполіція викрила 34-річного харків’янина, який обмінював електронні гроші за допомогою заборонених в Україні платіжних систем.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За попередніми підрахунками, грошовий оборот коштів онлайн-обмінника за місяць складав понад мільйон гривень.

“Кіберполіція встановила, що зловмисник у 2020 році створив та адміністрував сайт з надання послуг он-лайн обміну електронних грошей, криптовалюти та здійснював фінансові операції з електронними грошима російських платіжних систем «QiwiWallet», «Яндекс.Деньги», які заборонені на території України. … Особи, бажаючі здійснити фінансові операції з електронними грошима, оформлювали заявку на сайті фігуранта та отримували цю послугу. Клієнт перераховував кошти через національну платіжну систему та отримував еквівалент на електронні чи крипто гаманці заборонених платіжних систем”, - йдеться у повідомленні.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Правоохоронці обшукали помешкання чоловіка. Там знайшли та вилучили комп’ютери, мобільні пристрої, платіжні картки та гроші. Під час попереднього огляду техніки виявлено інформацію, яка підтверджує злочинну діяльність фігуранта.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу (незаконні дії з документами на переказ). Чоловіку загрожує штраф у розмірі 85-170 тис. грн.

Нагадаємо, 23 грудня кіберполіція Київщини викрила хакера у розповсюджені "вірусу", що привласнює гроші з крипто-гаманців громадян. 26-річний киянин самотужки розробив шкідливе програмне забезпечення.