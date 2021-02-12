Офіс генпрокурора викликає на допит Ситника, щоб забрати у НАБУ справу Татарова, - Бутусов

Ситника та ще двох співробітників НАБУ викликали на допит 15 лютого в якості свідків у справі Татарова.

ОФіс Генпрокурора викликає на допит керівництво Національного антикорупційного бюро України, зокрема директора агентства Артема Ситника, щоб забрати у НАБУ справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Про це у Facebook повідомив головний редактор “Цензор.нет” Юрій Бутусов.

За словами журналіста, старшого детектива НАБУ Руслана Габріеляна, начальника Головного підрозділу детективів Андрія Калужинською і директора НАБУ Артема Ситника викликали на допит 15 лютого в якості свідків у справі Татарова.

“Це не жарт і не прикол. Викликаючи в якості свідків керівників, який ведуть розслідування і керують НАБУ, Татаров вирішив руками своїх підручних зобразити ... конфлікт інтересів у справі, і забрати під цим приводом справу Татарова у НАБУ! Згідно із законом не може бути будь-хто одночасно і процесуальною стороною в справі і свідком у справі. Тобто викликаючи в якості свідків відповідальних за розслідування, вони відразу приймуть рішення забрати справу Татарова на законних підставах з НАБУ”, - повідомив Бутусов.

Справа, в якій фігурує Татаров, стосується розкрадання коштів Нацгвардії через оборудку будівельної корпорації з наданням НГУ більш дешевого житла для військових. Основним підозрюваним є експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась. Заступник голови Офісу президента Олег Татаров підозрюється в наданні хабаря в 2017 році, коли він працював на "Укрбуд". Третій підозрюваний - заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Останній призначив експертизу, що мала встановити ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

Татаров почав фігурувати в справі після того, як Микитась пішов на угоду зі слідством та звинуватив його у злочині.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що НАБУ має в розпорядженні листування заступника голови Офісу президента України Олега Татарова з іншими фігурантами справи Максима Микитася. Мова йде про внесення недостовірних даних до експертизи. Експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн, а за це він занизив вартість житлового комплексу з 81 до 7 млн грн.